El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, habló este jueves sobre la capitanía de Bruno Fernandes. El portugués fue relegado al banquillo el pasado fin de semana tras sus declaraciones críticas sobre Carrick. Pese a ello, Fernandes seguirá siendo el capitán, confirmó el entrenador.

El United cayó con contundencia la semana pasada ante el Como en la Liga de Campeones (4-1). Tras el partido, Fernandes se mostró descontento con la táctica empleada, por lo que Carrick lo dejó en el banquillo el pasado fin de semana ante el AFC Bournemouth.

El United pasó una tarde en la que apenas tuvo opciones en Old Trafford: el Bournemouth ganaba 0-2 al descanso y acabó imponiéndose por 0-3. Pese a ello, Carrick no dio entrada a Fernandes, el cerebro creativo del equipo.

Tras una buena conversación entre Carrick y Fernandes esta semana, el equipo que ocupa el decimosexto puesto de la Premier League puede centrarse ahora en el Chelsea, su rival del sábado. Está por ver si Fernandes volverá al once titular en Stamford Bridge, aunque Carrick asegura que, en cualquier caso, no le quitará el brazalete de capitán.

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«Tenemos clara la situación del equipo y del club en su conjunto», cuenta Carrick, cuyo puesto está seriamente en entredicho. El United no ha ganado ninguno de sus últimos ocho partidos. «Fernandes es un jugador importante para este grupo. Lo ha sido y lo seguirá siendo».

«Tenemos que marcar la diferencia y encauzar las cosas. Está plenamente comprometido con este club; está plenamente comprometido con mejorar las cosas. No hay absolutamente ningún problema al respecto».

«Para mí no cambia nada», continúa Carrick, quien señala que la suplencia de Fernandes tuvo que ver con el rival. «Fue una decisión basada en lo que considerábamos para el partido contra el Bournemouth. Eso es todo».

«Él es quien ha liderado tan bien al equipo durante tanto tiempo, en innumerables partidos, y seguirá haciéndolo. No hay absolutamente ningún problema al respecto».

Carrick también habló de su propio futuro y dijo que no necesita garantías de la directiva. «No necesito garantías de nadie. Entiendo perfectamente el cargo. Entiendo el trabajo. Entiendo las responsabilidades. Entiendo lo que conlleva. Así que, en ese sentido, no necesito ninguna confirmación de nadie».

Preguntado si le sorprendía seguir teniendo trabajo, Carrick respondió: «No. Estoy aquí para hacer mi trabajo. Estoy aquí para hacer lo mejor para el equipo y tengo muchísimas ganas de que mejoremos y de mejorar las cosas. Así que no, no me sorprende».