De un jugador que sufrió una crisis psicológica y se tomó un descanso en el Barcelona, a una estrella que marca la diferencia en el Liverpool con un pase de tacón: una historia de renacimiento cuyo protagonista es el uruguayo Ronald Araújo, que acaparó los focos en la cima ante el Atlético de Madrid.

Araújo, cedido por el Barcelona al Liverpool con una opción de compra de 55 millones de euros, fue una de las figuras más destacadas del conjunto red en la emocionante victoria por 2-1 sobre el Atlético de Madrid el pasado miércoles, después de que sirviera el gol del empate a Szoboszlai con un mágico pase de tacón, confirmando así su fuerte arranque e imponiéndose como pieza clave en el once del equipo.

Andoni Iraola, entrenador del Liverpool, elogió el gran papel que está desempeñando su defensa en las primeras semanas, especialmente después de utilizarlo en la posición de lateral derecho en los dos partidos que disputó como titular.

Iraola declaró, en unas declaraciones recogidas por el diario español "Mundo Deportivo": "Creo que Ronald está acostumbrado a jugar partidos importantes. Está acostumbrado a jugar la Liga de Campeones, a competir por títulos y a jugar para un gran club. Su gran rendimiento también le ayuda".

Y añadió el técnico español, elogiando la versatilidad del jugador: "En los partidos ante el Nottingham Forest y el Newcastle era difícil que empezara como suplente en el centro de la defensa, pero entró y ofreció una buena actuación, y marcamos un gol con él en el campo. Quizá eso le dio confianza, y luego, cuando tuvo la oportunidad de jugar como titular, incluso en una posición en la que ya había jugado aunque no sea la suya habitual, ofreció una gran actuación".

Iraola reveló el lado humano de la adaptación de Araújo, tras un año difícil en el Barcelona en el que se vio obligado a tomarse un descanso para tratar un problema de salud mental.

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Y explicó: "Para él, quizá el mayor reto fue el idioma, ya que no habla inglés, por lo que adaptarse a un nuevo país resulta difícil a veces. Pero cuenta con un buen apoyo en el vestuario".

Y concluyó: "Creo que ese cambio, aunque solo fuera un cambio psicológico, le ayudó mucho, teniendo en cuenta que juega para el Barcelona desde hace muchos años, y creo que necesitaba este tipo de cambio".