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El Liverpool se ha visto envuelto en una intensa polémica sobre el estado físico de Dominik Szoboszlai tras un controvertido incidente en su reciente victoria ante el Crystal Palace. Pese a mostrar evidentes molestias y llevar la rodilla fuertemente vendada, se permitió al centrocampista seguir jugando en Selhurst Park, lo que desató la indignación de observadores en su país natal.

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Jugar pese al dolor

El húngaro necesitó atención médica poco antes del descanso durante la victoria del Liverpool por 1-3 a domicilio ante el Crystal Palace. En lugar de ser sustituido, salió a disputar la segunda parte con un aparatoso vendaje en la rodilla.

Szoboszlai siguió jugando hasta el minuto 69, cuando finalmente fue sustituido. Pese a sus evidentes problemas físicos, el centrocampista recibió el visto bueno para incorporarse a la selección de Hungría de cara a sus próximos partidos de la Liga de Naciones.

Csank estalla por la decisión del Liverpool

La decisión de mantener en el campo al creador de juego lesionado indignó a Janos Csank, excapitán y exseleccionador de Hungría. En declaraciones a Blikk, el técnico de 80 años expresó su incredulidad ante la actuación del club de la Premier League.

«Me enfadé mucho. Szoboszlai cayó al césped en la primera parte y, en el descanso, estaba seguro de que no volvería a jugar en la segunda», afirmó Csank. «Entonces lo vi allí, de pie en el campo, con cinta negra en la pierna, en la rodilla».

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«Luego el entrenador [Andoni Iraola] se pone a llorar porque está lesionado. Tendrían que haberlo sustituido inmediatamente; iban ganando 1-0. Llega el descanso y lo vuelve a mandar al campo lesionado, con la rodilla vendada. ¡Me vuelvo loco! No lo entiendo».

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Iraola teme otra crisis durante el parón de selecciones

La Federación Húngara de Fútbol abordó rápidamente la situación con un breve comunicado: «[Szoboszlai], que fue sustituido en el minuto 69 del partido del Liverpool de ayer, se está sometiendo a pruebas siguiendo el protocolo habitual en estos casos. Por supuesto, informaremos al público de cualquier novedad lo antes posible».

Después de que se confirmara que Szoboszlai permanecería con su selección, Iraola expresó su frustración.

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«Lo último que necesitamos ahora es perder jugadores en los partidos internacionales. La última vez perdimos a tres jugadores muy importantes», admitió el entrenador del Liverpool. «Es lo último que necesitamos, así que espero que se cuide. Creo que estiró un poco la rodilla. Estaba bien, pero no al cien por cien».

«Así que tiene que tener cuidado y ver si puede jugar con la selección o no. También espero que no pase lo mismo que en el otro parón de selecciones, cuando perdimos a Alex [Alexander Isak], Cody [Gakpo] y Dom. Así que, toquemos madera, espero que estemos en una situación mejor dentro de dos semanas».

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Se acerca una doble cita crucial en la Liga de Naciones

Siguen existiendo serias dudas sobre si Szoboszlai estará en condiciones de jugar contra Georgia el sábado. Los servicios médicos de Hungría seguirán de cerca su recuperación de cara a ese encuentro y al posterior partido contra Irlanda del Norte.

Para el Liverpool, la prioridad sigue siendo que su centrocampista regrese a Merseyside en las mejores condiciones. Iraola espera que los compromisos internacionales no agraven el problema de rodilla y que el Liverpool evite otra crisis de lesiones perjudicial.