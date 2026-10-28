El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, revela su «adictivo» gusto por ganar antes del duelo de la Carabao Cup contra el Chelsea de Xabi Alonso

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El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, ha hablado del impacto psicológico de la reciente racha de victorias del club mientras prepara un partido de gran importancia en la Carabao Cup. El técnico cree que la sensación de sumar los tres puntos se ha convertido en un hábito que su plantilla está deseando mantener.

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La ventaja psicológica de ganar

Con Iraola al frente, el Liverpool ha experimentado una notable mejoría y encadena cuatro victorias consecutivas entre todas las competiciones. La más reciente llegó en la Premier League ante el Brighton & Hove Albion, con una actuación eficaz que se saldó con un 2-0 y reforzó el buen ambiente que rodea al club. Antes de una eliminatoria de copa, el español sugirió que estos resultados están alimentando aún más las ganas de ganar en el vestuario.

«Justo después de nuestro partido del domingo contra el Brighton me preguntaron cuánto me alegraba que el equipo hubiera logrado cuatro victorias seguidas y dije que me alegraba mucho. Es evidente, por supuesto, pero ganar tiene otra consecuencia que también es muy importante: te deja con ganas de más», declaró Iraola en la web oficial del club.

Mantener la intensidad en Anfield

La regularidad es el principal objetivo de Iraola en un calendario que obliga al Liverpool a jugar cada pocos días. El entrenador destacó la importancia de la solidez defensiva y de las transiciones agresivas, dos aspectos que quedaron patentes en la victoria ante el Brighton. Cree que mantener esos principios tácticos es lo que más conecta con la afición local y genera la atmósfera intimidante por la que Anfield es conocido.

«La victoria ante el Brighton volvió a demostrar la importancia de hacer bien lo básico. Me encanta que nuestra afición responda a eso. Ya lo sabía de mi etapa como entrenador rival, pero vivirlo desde este lado, especialmente en esos momentos en los que todo el estadio reacciona cuando se gana una entrada o un jugador muestra una gran entrega, es algo de lo que, al igual que de ganar, nunca me cansaría», afirmó.

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Preparados para el desafío del Chelsea

La búsqueda de una quinta victoria consecutiva continúa en la Copa de la Liga ante un Chelsea dirigido por una figura muy conocida, Xabi Alonso. Iraola no se engaña sobre la dificultad del reto y comparó el próximo encuentro con la eliminatoria anterior frente al Tottenham. Señaló que el conjunto londinense cuenta con una plantilla repleta de calidad y un planteamiento táctico que exigirá a sus jugadores rendir al máximo para avanzar.

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«No importa en qué competición juguemos, qué equipo alineemos ni cuál sea la situación general: siempre queremos ganar, y ese deseo crece cuando sabes lo que significa conseguir una victoria. También se intensifica al saber que, en cada partido que disputamos, nuestros rivales tendrán exactamente la misma ambición. Sin duda, ese será el caso esta noche, cuando nos enfrentemos a un Chelsea muy fuerte en la Copa de la Liga», explicó el entrenador del Liverpool.

Una cálida bienvenida para Xabi Alonso

El partido también supone el regreso a Anfield del excentrocampista del Liverpool Alonso, una figura que sigue siendo muy querida en Merseyside. Iraola reconoció el vínculo especial entre el entrenador del Chelsea y la afición de Anfield, aunque dejó claro que los sentimientos quedarían a un lado en cuanto sonara el silbato. El respeto profesional entre ambos entrenadores es grande, pero hay mucho en juego.

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«Xabi es alguien a quien conozco bien y por quien nuestra afición siente mucho cariño, así que me gustaría darle la más cálida de las bienvenidas, sabiendo que, una vez empiece el partido, nadie de los implicados querrá hacerle ningún favor a nadie. Ninguno de nosotros querría que fuera de otra manera», concluyó Iraola.