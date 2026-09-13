El entrenador del Levante se burla del Barcelona: la próxima vez intentaremos tapar el sol

El Barcelona regresó al liderato en solitario de LaLiga tras conseguir una difícil victoria ante el Levante, en un partido que resultó más complicado de lo que esperaba el conjunto catalán, después de que los locales estuvieran cerca de firmar una remontada pese a ir tres goles por detrás, antes de que Karim Adeyemi sentenciara el duelo con un tanto en los minutos finales.

El estado del terreno de juego del Ciutat de València provocó el malestar de varios jugadores del Barcelona, después de que Hansi Flick, Pau Cubarsí y Eric García se quejaran de la sequedad del césped, al considerar que eso dificultó la circulación del balón y el juego de la manera habitual.

Esas quejas llegaron a oídos de Luis Castro, entrenador del Levante, quien respondió con evidente ironía tras el encuentro a través del canal «Movistar +», asegurando que su equipo hizo todo lo posible para mantener la calidad del terreno de juego.

Castro dijo: «Nosotros regamos el césped, pero si alguien en la grada sufre por el sol, no podemos tapar el sol. Cortamos el césped y regamos el campo porque no nos gusta ganar en un mal terreno».

El técnico portugués añadió: «El campo estaba muy bien para un equipo que cambió su terreno de juego al inicio de la temporada. Hemos jugado en otros campos donde el césped estaba mucho peor».

Castro reveló que el Levante tomó medidas adicionales antes del partido para preservar el estado del terreno de juego, y afirmó: «Vinimos aquí ayer a entrenar, y no vinimos antes porque queríamos que el césped estuviera bien. Queremos ganar en un buen campo».

Y prosiguió con su ironía sobre el efecto del calor del sol, agregando: «Hay una cosa que el Levante no ha podido conseguir, y la próxima vez lo intentaremos: tapar el sol. Juegas en Valencia a las cuatro de la tarde, y eso es imposible. Lo dijeron los jugadores cuando salieron a calentar».

Con esta victoria, el conjunto catalán mantuvo el pleno de puntos en LaLiga, siendo el único equipo que ha sumado todos los puntos disponibles esta temporada, al tiempo que continuó en lo más alto de la clasificación.