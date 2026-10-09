El entrenador del Inter Miami sobre la despedida de Messi: lo echará de menos hasta el último día de su vida

Javier Kelly González, director técnico del Inter Miami, aseguró que la selección argentina echará mucho de menos a la estrella Lionel Messi tras su retirada del fútbol internacional, al tiempo que invitó a la afición a disfrutar de su etapa en el club estadounidense.

En declaraciones realizadas este viernes, González habló sobre el partido de despedida ante Benín afirmando, según recogió el sitio ESPN: "Fue increíblemente intenso. Evidentemente, yo estaba muy cerca de él, pero al final aquel momento le pertenecía solo a él, era su momento".

Y añadió: "Lo único que importaba era que lo disfrutara. Simplemente le dije que lo disfrutara, que absorbiera todo ese cariño, no solo de Argentina, sino del mundo entero".

El entrenador del Inter Miami prosiguió: "Se le echará de menos con esa camiseta, por supuesto, pero hoy está aquí con nosotros, y debemos disfrutar de su presencia ahora. Él también lo echará de menos, desde el día de su retirada y hasta el último día de su vida. No tengo la menor duda de que para él la selección nacional residía en vestir esa camiseta; siempre echará de menos la huella que dejó y el legado que construyó allí. Pero, por desgracia, ya no lo veremos con esa camiseta, así que quienes estamos aquí debemos disfrutarlo. Ahora es nuestro, por lo que me toca disfrutarlo".

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González explicó que Messi dejó un legado imborrable con Argentina gracias a su gran espíritu competitivo, estimulando a quienes lo rodean a mejorar cada día, señalando: "Leo es una persona que transmite una determinada mentalidad cada día; les exige a sus compañeros de equipo, y a cada uno de nosotros, dar el 100 % en todos los aspectos".

Y agregó: "Es un competidor por naturaleza. Lo ves en cada sesión de entrenamiento, y es asombroso. Tiene treinta y nueve años y, aun así, persigue nuevos retos constantemente. Esto es algo magnífico para todos, no solo para sus compañeros de equipo, sino también para el cuerpo técnico y para el club. Te empuja a ser mejor cada día".

González continuó con su elogio a la estrella argentina afirmando: "Por eso es un ejemplo a seguir; y, como he dicho antes, se le echará de menos en la selección nacional porque dejó un legado allí, y aquí también está dejando un legado, pues el club ha cambiado desde el momento en que llegó. Nos empuja a mejorar a diario y a prepararnos en todos los sentidos. Y está contento, lo veo disfrutar de su tiempo, y eso también me alegra mucho".

Messi y su equipo, el Inter Miami, se preparan para enfrentarse al D.C. United la noche del sábado en el estadio "Nou Stadium", en el primer partido del equipo tras el regreso del parón internacional.

El Inter Miami ocupa actualmente la tercera posición en la tabla de la Conferencia Este con 46 puntos sumados en 27 partidos, tras una racha negativa sin victorias en la liga estadounidense que se extendió durante cinco encuentros, en los que el equipo registró un empate y una derrota en los últimos cuatro enfrentamientos ligueros consecutivos. No obstante, el equipo logró una valiosa victoria sobre el Cruz Azul por dos goles a cero en la Leagues Cup Campeones el 16 de septiembre.