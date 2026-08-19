El entrenador del Inter Miami revela el estado de Messi tras la muerte de su padre

Guillermo Hoyos, entrenador del Inter Miami estadounidense, considera que su estrella Lionel Messi ha empezado a recuperar algo de tranquilidad tras la muerte de su padre, Jorge Messi, a principios de este mes, y señala que el jugador argentino parece encontrarse mejor sobre el terreno de juego.

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«La Pulga» regresó a los terrenos de juego con el Inter Miami la semana pasada, cuando participó como suplente ante el León mexicano en la Leagues Cup —una competición que reúne a clubes de la Major League Soccer y de la Liga MX—, un enfrentamiento que terminó con la derrota del equipo de Messi (3-2).

El capitán de la albiceleste fue titular ante el Nashville el pasado domingo, en un partido que el Inter Miami también perdió (4-1).

Al respecto, Hoyos declaró, en unas palabras recogidas por la agencia «Reuters»: «(Messi) parece estar bien, se expresa dentro del campo, que es el lugar donde se siente más a gusto, y también se le ve más tranquilo».

Messi había publicado la semana pasada un emotivo mensaje en el que lamentaba la muerte de su padre, al que describió como su padre, su amigo y su representante, asegurando que no sabe cómo continuará su vida sin él.

Por su parte, el centrocampista del Inter Miami, Casemiro, elogió el compromiso de Messi con el equipo, pese a las difíciles circunstancias que atraviesa.

Tras el partido ante el León dijo: «Es un ejemplo excepcional. Sin duda atraviesa una etapa muy difícil, pero el compromiso que ha mostrado, no solo hacia sus compañeros, sino también hacia el club, ha sido asombroso. No he visto nada igual en toda mi carrera».

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