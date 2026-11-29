Hamza Abdelkarim, delantero del Barça Atlètic, volvió a causar baja en la convocatoria de su equipo por un problema muscular, lo que privó a su entrenador, Juliano Belletti, de sus servicios en la valiosa victoria por 2-1 ante el Terrassa.
Según el diario español «Mundo Deportivo», el delantero egipcio, de 18 años, no se ha recuperado de las molestias que ya le impidieron disputar el derbi ante el Espanyol B y, además, sufrió una nueva recaída en el entrenamiento de ayer que le impidió entrar en la convocatoria para medirse al Terrassa, lo que podría mantenerle alejado de los terrenos de juego en los próximos partidos.
Preguntado por la ausencia del delantero egipcio, Belletti dio la última hora sobre el estado físico de Hamza Abdelkarim, aunque se limitó a una respuesta escueta, sin aportar más detalles.
«Tiene algunas molestias y fatiga muscular, y se unirá al primer equipo», afirmó el entrenador del Barça Atlètic, sin precisar la naturaleza del problema muscular que sufre Hamza.
Por su parte, el Barcelona no ha ofrecido ninguna aclaración sobre los motivos de la ausencia del jugador egipcio ni sobre los detalles de su estado de salud.
Pese a las palabras tranquilizadoras del entrenador del Barça Atlètic, fuentes cercanas al jugador se muestran más pesimistas sobre su estado físico y no descartan que esté varias semanas de baja.
En las próximas semanas se verá cómo evoluciona el delantero egipcio y si podrá incorporarse a los entrenamientos del primer equipo a las órdenes de Hans Flick para ayudar al equipo en los partidos que restan hasta final de año.
Hamza suma 131 minutos oficiales esta temporada: 12 con el primer equipo, 74 con el filial, con el que marcó un gol en el único partido que disputó, y otros 45 con el equipo sub-19.
Hamza Abdelkarim, nacido el 1 de enero de 2008, se formó en las categorías inferiores del Al Ahly y llamó la atención con la selección sub-17 de Egipto en el Mundial de 2025 en Catar, donde marcó dos goles.
El delantero egipcio llegó al Barcelona a principios de 2026 cedido por el Al Ahly, antes de que el club español ejecutara la opción de compra en junio y convirtiera su traspaso en definitivo.
No tardó mucho en subir al primer equipo de Flick, con lo que se convirtió en el primer futbolista egipcio en las filas azulgranas.
Abdelkarim ofrece una alternativa de la que no dispone la plantilla de Flick: es un delantero centro corpulento, capaz de jugar de espaldas a la portería, con un buen juego aéreo y capacidad para finalizar las jugadas.
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Comencé mi trayectoria en el mundo del periodismo en 2012 a través del periódico egipcio Al Tahrir, donde inicialmente me especialicé en política local antes de orientarme hacia el ámbito deportivo a partir de 2014, también en Al Tahrir. Posteriormente, pasé a escribir para los diarios Al Fariq y Al Maqal.
Tras especializarme en la cobertura del fútbol local en Egipto, inicié mi camino en el fútbol internacional a través de Al Ain Sports en 2018 durante seis meses, antes de cumplir el sueño de unirme al equipo de Kooora, el mayor sitio deportivo a nivel mundial, para continuar persiguiendo mi pasión por el fútbol europeo desde los inicios de este siglo.
Siento pasión por el fútbol internacional desde el Mundial de 1998, pero mi verdadera historia de amor con el fútbol europeo comenzó con el seguimiento de la Liga de Campeones a principios de este siglo, lo que me llevó a vincularme especialmente con el fútbol italiano, en particular con el AC Milan, club al que decidí apoyar sin dudarlo desde el primer partido que vi. A pesar de haber admirado en algunas etapas de mi juventud a equipos como Arsenal, Barcelona y Manchester United, el conjunto rossonero ha ocupado un lugar especial en mi corazón hasta el día de hoy.
Estoy especializado en la traducción de noticias internacionales, lo que alimenta mi pasión por seguir los entresijos de los fichajes y los acontecimientos ocultos dentro de los vestuarios que publican los medios internacionales.
En cuanto a mi once ideal histórico, coloco a Gianluigi Buffon en la portería. Por delante, una línea defensiva compuesta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta y Cafú. En el centro del campo, confío en el trío formado por Clarence Seedorf, Luka Modrić y Zinedine Zidane. En ataque, incluyo a mi leyenda Ricardo Kaká junto a Ronaldinho y Zlatan Ibrahimović.
Durante mi trabajo en Kooora, he publicado numerosos reportajes, historias y análisis, entre los que destacan:
Luka Modrić: el guerrero que se negó a jugar a medias
Rodrygo: de niño de la remontada a hombre enigmático en el proyecto de Alonso
Kroos: el presente ausente en el Mundial de Clubes
Historia de Kooora: la sorpresa de Cristiano Ronaldo que llenó de entusiasmo a Ferguson