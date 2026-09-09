El entrenador del Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, explica la llamativa posición de Javi López contra el FC Barcelona

El entrenador del Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, ha explicado su alineación para el duelo de la Champions League con el FC Barcelona. Así, ha optado por situar al lateral izquierdo Javi López (sobre el papel) como extremo izquierdo y también hace debutar como titular al muy comentado Anis Hadj Moussa.
La historia ya es de sobra conocida: Hadj Moussa quería dar el salto al Ittihad Club, vio cómo el traspaso se frustraba por una garantía bancaria y llegó dos veces tarde antes del duelo con el NEC, por lo que no viajó a Nimega.
El argelino ya ha pasado página y este miércoles por la noche será titular en el Spotify Camp Nou. "Sabemos lo que puede aportar y lo que tiene que aportar para nosotros", cuenta Van Bronckhorst en declaraciones a Ziggo Sport.
"Creo que sus cualidades también van a ser necesarias", explica el técnico, que a continuación aborda la posición ofensiva de López. "No es realmente un extremo izquierdo, pero sí hemos hecho algunos ajustes en la alineación."
"Tampoco quiero cambiar demasiado, porque naturalmente hemos construido automatismos en el último mes, así que queremos mantenerlo así. Un pequeño matiz, también con Javi en la izquierda."
"Ves que puedes hacer dos cosas: replegarte y aparcar el autobús, pero en principio no quiero que Javi se meta en la última línea. Habrá momentos en los que te veas obligado a ir hacia atrás, pero nuestra intención es seguir con cuatro jugadores atrás."
"Pero si hace falta, serán cinco. Es rápido, un lateral que muchas veces pasa al ataque. Así que es alguien con el potencial y las posibilidades de ir hacia delante, y hoy también tiene que hacerlo", concluyó Van Bronckhorst.
Alineación del FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Christensen, João Cancelo; Rodri, Olmo, Pedri; Yamal, Raphinha, Adeyemi.
Alineación del Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Valente, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, López.