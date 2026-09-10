Justo después del partido contra la AS Roma (1-1), el entrenador del Fenerbahçe, Ismail Kartal, presentó su dimisión. El técnico sorprendió así también a sus jugadores, que no se enteraron de la noticia (de manera indirecta) hasta después del encuentro.

«Esta noche he dejado mi cargo», declaró Kartal en la rueda de prensa. «He tomado esta decisión para despejar el camino a mi club. Dimito con la intención de no volver nunca más. Buenas noches a todos».

El jugador del Fenerbahçe Archie Brown fue uno de los futbolistas que se quedó totalmente sorprendido. El autor del gol se enteró de la noticia por un periodista y recibió la confirmación de su traductor. «No, no lo sabía».

Por el momento se desconoce el motivo exacto de la salida de Kartal. Su equipo ha comenzado de forma discreta la nueva temporada de la Süper Lig, con seis puntos en cuatro partidos, por lo que la distancia con el líder, el Galatasaray, y el perseguidor, el Besiktas, es de cuatro y tres puntos, respectivamente.

Sin embargo, también hubo un gran éxito. Kartal llevó recientemente al Fenerbahçe a la fase principal de la Champions League por primera vez desde 2008, al superar en las rondas previas sucesivamente al Górnik Zabrze, al Sturm Graz y al Olympique Lyon.

Kartal regresó este verano por segunda vez al Fenerbahçe, donde ya había sido entrenador principal entre 2014 y 2015 y entre 2022 y 2024. Entre 2010 y 2014, además, trabajó en el club como segundo entrenador de Aykut Kocaman y Ersun Yanal. Entre 1997 y 1999, el ahora turco de 65 años también fue la mano derecha en el Fenerbahçe.











