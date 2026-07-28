El entrenador del FC Utrecht, Correia, admite de repente su interés por una de las revelaciones de la Eredivisie

El FC Utrecht está efectivamente interesado en los servicios de Younes Taha, según ha reconocido Anthony Correia en conversación con ESPN. «Me gustaría mucho trabajar con él».

Sin embargo, el FC Utrecht no es el único club interesado en el extremo y también centrocampista del Twente. SC Braga, RB Salzburg, Frosinone y varios clubes de Arabia Saudí también han mostrado interés.

El Taha, de 23 años, también puede quedarse perfectamente en Enschede. El director técnico Erik ten Hag le ha presentado una oferta con la que su vínculo puede ampliarse por tres años.

Por eso, Correia cree que el FC Utrecht tiene pocas opciones de hacerse con Taha. «Con él siempre me gustaría trabajar. Solo que creo que está fuera de nuestro alcance. No hemos hablado de su llegada. Es un gran jugador, pero primero tendría que haber espacio arriba.

Taha jugó la temporada pasada como cedido en el FC Groningen. Con De Trots van het Noorden marcó seis goles y dio diez asistencias en la Vriendenloterij Eredivisie.

El FC Utrecht vendió el domingo a Miguel Rodríguez al Alavés por cinco millones de euros. El club se quedará con unos 2,5 millones de euros, ya que solo tenía el cincuenta por ciento de los derechos del traspaso.

En las bandas, el FC Utrecht cuenta entre otros con Yoann Cathline, Adrian Blake y Angel Alarcon. En la posición de mediapunta, los de la ciudad catedralicia tienen en sus filas a Victor Jensen y Dani de Wit.