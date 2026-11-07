El entrenador del Dortmund, Niko Kovac, habla durante varios minutos sobre Joey Veerman y llega a una conclusión clara: «Él es…»

Niko Kovac, entrenador del Borussia Dortmund, dedicó buena parte de la rueda de prensa del viernes a analizar el rendimiento de Joey Veerman.

Veerman pasó del PSV al Dortmund el pasado verano por 22 millones de euros. El centrocampista necesitó algo de tiempo para adaptarse, pero ha sido titular en los últimos partidos.

«El ritmo aquí, en la Bundesliga, es mucho más intenso que en los Países Bajos», comenzó Kovac en la rueda de prensa previa al partido de liga del Dortmund contra el SV Elversberg. «Aquí también se defiende mucho más y con mayor intensidad que en los Países Bajos».

Pero, precisamente por las diferencias entre los estilos de juego de los Países Bajos y Alemania, Kovac considera que Veerman está ahora «en lo más alto» cuando tiene el balón. «En los Países Bajos se da mucha más importancia al juego con el balón», explicó.

«Lo que más me gusta de Joey con el balón es, sencillamente, su simplicidad. En esa simplicidad residen la dificultad, pero también la belleza. No hace falta dar pases de tacón ni hacer otras cosas complicadas, porque debe intentar llevar el juego desde atrás hacia adelante».

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«Lo hace muy bien, por supuesto con la colaboración de los compañeros que tiene a su alrededor», opinó Kovac. «Pero se ve que, sobre todo, los centrales confían mucho en él. Lo buscan una y otra vez. Siempre se coloca muy bien, con una excelente orientación corporal, para poder llevar rápidamente el juego hacia adelante o

cambiar la orientación del juego».

En definitiva, Kovac considera que el fichaje de Veerman por el Dortmund ha sido hasta ahora un éxito rotundo. «Es un jugador muy inteligente que mira hacia adelante. No espera a tener el balón para buscar una solución, sino que ya la tiene preparada antes de recibirlo. Eso significa que toma decisiones a una velocidad extraordinaria. Por eso no solo sale beneficiado él, sino, sobre todo, el equipo».