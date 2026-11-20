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Mientras todos se preparan para un duelo de altos vuelos en el corazón de la capital española, Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, ha hecho unas declaraciones serenas, pero cargadas de confianza y desafío, a pocas horas de enfrentarse al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

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El entrenador del Celta de Vigo no parece deslumbrado por la nueva versión del conjunto blanco, ni cree que el cambio en el banquillo haya dado un vuelco a la correlación de fuerzas. Para él, el Real Madrid actual es una continuación natural del Real Madrid de la temporada pasada, con prácticamente los mismos nombres, la misma potencia y las mismas virtudes que conoce bien.

«No creo que el Real Madrid sea muy diferente al equipo del año pasado. Su plantilla no ha cambiado mucho y hay algunas pequeñas diferencias en el estilo del entrenador, que pueden ser mejores o peores según el punto de vista de cada uno», afirmó Giráldez durante la rueda de prensa previa al partido, que se disputará mañana sábado.

Y añadió: «Algunos aspectos del planteamiento que utilizamos el año pasado pueden volver a funcionarnos y otros quizá no, así que tenemos que centrarnos en nuestras virtudes y asumir que vamos a sufrir durante largos tramos del partido».

El Celta se aferra a un recuerdo imborrable: la histórica victoria que logró la temporada pasada en el Bernabéu, un triunfo que cambió la forma en que el equipo se veía a sí mismo y le dio la convicción real de que puede plantar cara a los grandes en cualquier estadio.

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Al respecto, Giráldez señaló: «Ahora estamos convencidos de que el Celta puede competir con fuerza ante cualquier rival, algo que no siempre veía cuando empecé a entrenar al primer equipo. Haber ganado el año pasado en estadios grandes como el Wanda Metropolitano o el Bernabéu nos da confianza para afrontar el partido de esta manera. Eso no significa que vaya a ser fácil, sino todo lo contrario».

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El técnico celeste subrayó que el próximo duelo será ante «uno de los mejores equipos del mundo» y apuntó que el Real Madrid atraviesa «quizá su mejor momento de la temporada», ya que en las últimas semanas se ha mostrado más compacto y organizado.

Y advirtió: «El Real Madrid mejora constantemente, es un equipo compacto y organizado, y tenemos que hacer un partido perfecto para sacar puntos del Bernabéu».

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En cuanto a las bajas, Giráldez restó importancia a la ausencia del delantero español Borja Iglesias y aseguró que el Celta ha aprendido a jugar como un bloque, sin depender de un jugador concreto, por mucho que valga.

«La temporada pasada hicimos un gran partido en Lyon sin Borja, en un encuentro muy difícil a domicilio ante un rival fuerte. Jugamos algunos partidos contra el Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid sin Borja y sin Iago, y sin algunos jugadores muy especiales. El equipo es capaz de utilizar distintos recursos, porque los partidos no se juegan de forma individual», explicó.

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Con este espíritu afronta el Celta el duelo: no como un equipo que busca salir con el menor daño posible, sino como uno que cree que la sorpresa es posible y que repetir el guion del año pasado no es un sueño inalcanzable si juega con valentía y disciplina hasta el último instante.