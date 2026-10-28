Según informaron primero el tz y después el diario Bild, el entrenador del club con más títulos de Alemania también se dislocó el hombro al caer.

Kompany se desplomó el pasado viernes por motivos aún desconocidos en las instalaciones de entrenamiento del Bayern de Múnich, en la Säbener Straße, mientras observaba una sesión del segundo equipo. Al parecer, también se lesionó el hombro en la caída.

El técnico, de 40 años, fue trasladado de inmediato a un hospital, donde continúa recibiendo atención médica y sometiéndose a pruebas. Todavía no hay un diagnóstico preciso, aunque el Bayern ya ha transmitido tranquilidad sobre su estado de salud.

«Ayer visité a Vince en el hospital. Está de buen ánimo. Parece que mejora cada día. Eso es muy positivo», explicó en la rueda de prensa previa al partido de Copa contra el 1. FC Magdeburg el segundo entrenador Aaron Danks, que sustituye a Kompany.

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¿Por qué sufrió Vincent Kompany un desvanecimiento?

El artículo añade que Kompany se había quejado de fuertes dolores de cabeza el día en que se desplomó. Por ello, en los últimos días se le han realizado exhaustivas pruebas neurológicas.

Según informa Bild, los médicos centran actualmente sus pruebas en un posible problema en la cabeza para establecer un diagnóstico. Las pruebas permitieron descartar rápidamente tanto un ictus como un infarto.

Además, en los días previos a desplomarse, Kompany arrastraba una infección vírica. Por ese motivo se perdió, entre otras cosas, el último entrenamiento y la rueda de prensa previos al partido de la Liga de Campeones contra el Arsenal (2-2).

Aún se desconoce cuánto tiempo estará de baja el técnico de 40 años. Según Bild, se descarta su regreso para los partidos contra el Dortmund (31/10), en el campo del Atlético de Madrid (3/11) y contra el Mainz (7/11). Es posible que Kompany reaparezca después del parón de selecciones de noviembre.