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Traducido por

El entrenador del Al-Taawoun revela: ¿regresará Hamdallah ante el Al-Hilal?

Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
1ª División
A. Hamdallah
Z. Lazetic
Arabia Saudí
Marruecos
Serbia

El delantero marroquí está ausente desde hace una semana por la lesión.

El serbio Zarko Lazetic, director técnico del Al Taawoun, reveló la situación de su delantero marroquí Abderrazak Hamdallah de cara a la participación en el partido ante el Al Hilal en la Roshn League.

El Al Hilal visita al Al Taawoun mañana sábado, en el estadio de este último en Buraida, en la séptima jornada de la Roshn League saudí.

Lazetic señaló, en declaraciones durante la rueda de prensa previa al partido recogidas por el diario saudí "Al Yaum", que Hamdallah no podrá participar en el partido ante el Al Hilal debido a la lesión.

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1ª División
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
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Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Hamdallah sufrió una lesión en el isquiotibial durante el empate sin goles del Al Taawoun ante el Al Fateh, el pasado sábado, en la quinta jornada de la Roshn League.

A causa de esa lesión, el delantero marroquí se ausentó con el "Sukkari de Al Qassim" durante la sorprendente derrota ante el Al Hazm por un gol a cero, el pasado martes, en la sexta jornada de la liga saudí.

Según informaciones periodísticas previas, Hamdallah podría regresar con el Al Taawoun en el enfrentamiento ante el Al Nahda omaní, el próximo 16 de septiembre, dentro de la competición de la AFC Champions League 2.

Cabe recordar que Hamdallah ha disputado 6 partidos con el Al Taawoun, desde su fichaje procedente del Al Shabab durante el pasado mercado de fichajes de verano, en los que ha marcado 3 goles y dado una asistencia.

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