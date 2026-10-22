El irlandés Brendan Rodgers, entrenador del Al Qadisiyah, espera con ansias disputar el duelo ante el Al Hilal mañana viernes, en el marco de la jornada 11 de la Roshn Saudi League, al tiempo que elogió el volumen de trabajo realizado dentro del club en el último periodo.

El Al Qadisiyah lidera la clasificación de la Roshn League con 25 puntos, con una ventaja de un punto sobre el Al Hilal, que ocupa la segunda posición, aunque este último tiene un partido aplazado.

Rodgers declaró en la rueda de prensa de este jueves: "Esperamos con ansias este partido y estamos motivados por él; jugamos en una zona de mucho calor, pero la mentalidad de los jugadores ha sido un factor importante".

Y añadió, según recogió el diario "Al Maidan": "El Al Hilal es el mejor equipo al que nos hemos enfrentado, pero ellos también son conscientes de lo fuerte que es nuestro equipo. Ninguno de los dos equipos ha tenido un periodo de descanso largo".

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Y prosiguió: "No tememos a nadie, pero somos conscientes de la calidad del Al Hilal y de los jugadores que posee, como Watkins y Summerville".





A Rodgers se le preguntó cómo maneja la presión de los partidos, a lo que respondió: "Afrontamos los partidos de forma excelente, y es natural que el periodo de recuperación sea corto, pero la profesionalidad de los jugadores y el esfuerzo del cuerpo médico nos ayudan a gestionar la presión de los partidos con gran eficacia".

Y continuó con sus declaraciones: "Cada partido es una oportunidad para nosotros, y no hay ninguna presión que nos afecte; al contrario, vemos cada partido como una oportunidad para lograr un buen resultado".

Y agregó: "Es bien sabido cuáles son los grandes equipos de Arabia Saudí, pero el Al Qadisiyah estaba en Primera División hace dos años, y el volumen de trabajo que hemos realizado durante estos dos años es evidente para todos. Y después de diez partidos, ahora estamos en la cima, y sea cual sea el resultado del partido de mañana, seguiremos trabajando y estamos muy motivados".

Y explicó: "Creo que cada partido que disputas en esta liga te enfrentará a equipos que poseen jugadores destacados, y el Al Hilal tiene jugadores de altísimo nivel. Pero todo depende de nuestro equipo; debemos tener orden y presionar con fuerza".











