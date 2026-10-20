El doblete del ucraniano Artem Bondarenko en la portería del Al-Fayha no fue suficiente para calmar los ánimos dentro del Al-Ahli saudí, después de que los momentos de celebración del técnico neerlandés Marino Pusic por los goles de su equipo se convirtieran en el centro de la polémica entre los aficionados, tras la emocionante victoria por 3-2, en el marco de la décima jornada de la Liga Roshn saudí.

Las reacciones de Pusic acapararon la escena, después de que los aficionados del Al-Ahli notaran la diferencia en sus reacciones al marcar Bondarenko sus dos goles, en comparación con su calma tras el gol de Firas Al-Buraikan en el mismo partido, lo que dio inicio a una ola de preguntas sobre el significado de esas imágenes, que se difundieron ampliamente a través de la plataforma «X».

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Esta comparación llegó en un momento delicado para Bondarenko, que había sido objeto de críticas durante el último periodo por no ofrecer el nivel que se esperaba de él desde su llegada al Al-Ahli, antes de lograr marcar el primer y el tercer gol ante el Al-Fayha, y darle a su equipo un importante impulso ofensivo en un enfrentamiento lleno de emoción.

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El brillo del jugador ucraniano volvió a poner el foco sobre la postura de Pusic hacia él, especialmente con la circulación de críticas previas sobre el respaldo del técnico a su fichaje, lo que puso sus celebraciones por el doblete bajo la lupa, en medio de una reacción de los aficionados que se dividió entre quienes vieron en sus reacciones algo digno de reparar y quienes las consideraron simples reacciones naturales impuestas por el ambiente del partido.

La polémica no se detuvo en los límites de la celebración, sino que se extendió a las preguntas sobre la manera en que el técnico neerlandés trata a sus jugadores, y hasta qué punto eso se refleja en su relación con los aficionados, que observan de cerca sus decisiones técnicas y el nivel de los elementos extranjeros, en vista de sus aspiraciones de ver al Al-Ahli ofrecer un rendimiento más convincente y estable durante la próxima etapa.

Con todo, las diferencias en la celebración por sí solas no bastan para demostrar que exista una preferencia de Pusic por Bondarenko en detrimento de Al-Buraikan, pues las reacciones podrían estar relacionadas con la naturaleza del momento y el contexto de la anotación de los goles, pero la comparación que circula revela el nivel de escrutinio de los aficionados sobre el comportamiento del técnico, y confirma que el doblete del ucraniano, pese a su importancia para sellar la victoria sobre el Al-Fayha, abrió una nueva puerta a la polémica en lugar de cerrar el expediente de las críticas.