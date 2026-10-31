Míchel Sánchez ha hablado sobre la lesión de Julian Brandt tras la trabajada victoria del Ajax por 1-0 ante el AZ. El entrenador español se refirió a la lesión del alemán en ESPN después del partido.

Gracias a un temprano gol de cabeza de Tolu Arokodare, el Ajax logró el sábado por la noche su primera victoria ante el AZ en doce enfrentamientos entre ambos. «El AZ es un gran equipo», comenzó Míchel su análisis en ESPN. «Llevábamos más de cinco años sin ganarles y es un equipo muy compenetrado, que lleva años trabajando de la misma manera».

Según Míchel, el Ajax aún está en una fase en la que los jugadores deben comprender exactamente qué se espera de ellos. «Lo estamos intentando y los jugadores están a un nivel muy alto en lo mental y en cuanto a entrega», afirmó el español. «En los primeros quince o veinte minutos hicimos varias cosas muy bien y, además del gol, generamos varias situaciones de peligro».

Después, según Míchel, el desarrollo del partido cambió considerablemente. «A partir de ese momento dominó el AZ», reconoció el entrenador, que vio cómo su equipo se replegaba cada vez más. «Si no puedes atacar bien, tienes que defender bien», señaló sobre la actuación de sus jugadores, que, en su opinión, defendieron bien sobre todo durante la primera hora.

«La última media hora se nos hizo muy larga», admitió Míchel. «Tuvimos que dar entrada a jugadores con experiencia, como Steven Berghuis y Daley Blind, aunque todavía les falta ritmo de competición». Pese a ello, el técnico se mostró satisfecho con los tres puntos, que dejan al Ajax a solo uno del líder, el Feyenoord.

En ESPN también le preguntaron a Míchel por qué el Ajax no logró presionar constantemente al AZ con suficiente intensidad. «En cuanto conseguían dar dos, tres o cuatro pases, se hacía muy difícil seguir presionando con intensidad», explicó. «Deberíamos haber tenido más control del balón, porque si atacas bien, también defiendes mejor».

Un contratiempo para el Ajax fue la lesión de Brandt, que tuvo que abandonar el campo en el minuto 35 y fue sustituido por Oscar Gloukh. Milan van Dongen tradujo las respuestas en español de Míchel para los espectadores de ESPN inmediatamente después del partido, pero no reprodujo con total precisión sus palabras sobre la lesión. «Sí, vuelve a recalcarlo: los primeros veinte minutos fueron buenos, por supuesto; después se lesionó Brandt, de quien, por cierto, dice que la lesión parece no ser grave», dijo Van Dongen al trasladar sus palabras.

Esa traducción no fue del todo acertada. Esto fue lo que dijo literalmente en español el entrenador del Ajax: «Brandt no se encontraba bien y al final pidió él mismo el cambio. Vamos a ver qué gravedad tiene la lesión. Esperemos que no sea grave, pero no se encontraba bien».

En la rueda de prensa posterior, Míchel aclaró lo que quería decir. «Creo que no es grave. Empezó a tener molestias pronto y no podía acelerar de verdad», dijo Míchel. «Conoce bien su cuerpo y quiso evitar que fuera a más».