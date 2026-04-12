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Rian Rosendaal

Traducido por

El entrenador del Ajax, García: «Si lo consigue, será un jugador fantástico»

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Óscar García se alegra de que Jorthy Mokio haya vinculado su futuro al Ajax. «Ha sido un periodo convulso para él», declaró el entrenador del club de Ámsterdam a ESPN tras la victoria 0-3 ante el colista, el Heracles Almelo. 

Reconoce que no fue su mejor partido y que el proceso previo a la firma fue complicado.

Sin embargo, si evoluciona como esperamos, será un jugador fantástico», añadió García, convencido del enorme potencial del centrocampista de dieciocho años.

A pesar de la victoria, García no está del todo satisfecho y cree que su equipo podría haber sido más contundente. «Dedico esta victoria a los aficionados que han viajado con nosotros; eso es muy importante para nosotros», añadió.

García destacó que su equipo empezó con intensidad ambas partes, aunque lamentó no haber marcado más goles. 

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La roja a Takehiro Tomiyasu en el 81 por derribar a Lequincio Zeefuik empañó el triunfo; Martin van den Kerkhof lo expulsó.

«Creo que fue una decisión al 50 %», suspira el entrenador del Ajax. «Al final, estoy contento con el partidosin encajar goles y, en mi opinión, el árbitro tomó la decisión correcta. Porque el Heracles no marcó».

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