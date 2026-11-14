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Túnez recibió una sonora bofetada ante su vecino Libia, al caer en su propio campo por dos goles a cero, un resultado que no solo complicó las cuentas de los Águilas de Cartago en las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2027, sino que también abrió la puerta a duras preguntas sobre la realidad del fútbol tunecino, en medio de impactantes confesiones del entrenador Moïne Chaâbani, quien considera que la crisis va más allá de los límites de las capacidades técnicas y de los nombres presentes en el banquillo.

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La selección de Libia logró una victoria histórica a costa de su anfitriona, Túnez, en el duelo que las enfrentó ayer viernes en el estadio Taïeb Mhiri de la ciudad de Sfax, dentro de la tercera jornada del Grupo 8 de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

La derrota colocó a la selección de Túnez en una situación muy complicada, después de que su casillero se congelara en dos puntos tras tres encuentros, fruto de dos empates y una derrota, quedando en el último lugar del grupo. Por su parte, la selección de Libia elevó su cuenta a 4 puntos, situándose provisionalmente al frente de la clasificación, a la espera del resultado del enfrentamiento entre Uganda y Botsuana.

Está previsto que el choque entre ambas selecciones se repita el 17 de noviembre en curso, en Libia, dentro de la cuarta jornada, en un partido que reviste una importancia excepcional y que podría ser un punto de inflexión en la carrera por la clasificación, tanto para los anfitriones, que aspiran a confirmar su superioridad, como para los tunecinos, que ahora están obligados a reaccionar con rapidez para salvar su situación.

Chaabani abre fuego: el problema está en la mentalidad

Moïne Chaabani, seleccionador de Túnez, no ocultó su frustración tras la caída ante Libia, pues realizó fuertes declaraciones durante la rueda de prensa posterior al partido, responsabilizando a la mentalidad imperante de buena parte de la crisis que vive el fútbol tunecino.

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Chaabani afirmó: "Cuando sales y ves cómo marchan las cosas en otros países, te das cuenta de que la mentalidad es lo más importante en el fútbol". Y añadió con tono tajante: "El problema actual es un problema de mentalidad; esta selección no va a triunfar aunque trajera a Guardiola en las circunstancias actuales y con la mentalidad actual".

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Las declaraciones del técnico tunecino reflejan la magnitud de la frustración que dejó la derrota, sobre todo porque llegó en el terreno de la selección y en medio de su afición, y frente a su vecino libio, que nunca antes había logrado vencer a Túnez cuando acude como visitante.

Parece que Chaabani quiso enviar un mensaje que va más allá de los límites del resultado, en el sentido de que cambiar de entrenadores o recurrir a grandes nombres del banquillo no será suficiente para arreglar la situación, mientras no cambien la mentalidad y las circunstancias que rodean a la selección, lo que sitúa al fútbol tunecino ante un desafío que trasciende los aspectos técnicos y tácticos.

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Una caída histórica que pone fin a 25 años de resistencia

La derrota de Túnez ante Libia no fue un simple nuevo tropiezo en el camino de la clasificación, sino que trajo consigo cifras negativas sin precedentes en la historia de las participaciones de Túnez en las clasificaciones continentales.

La derrota por dos goles a cero se convirtió en la mayor que ha sufrido la selección tunecina en su terreno en cuanto a diferencia de goles en las clasificaciones para la Copa Africana de Naciones, y el partido fue también la primera vez que se vio por detrás por dos goles de diferencia en un encuentro en su estadio en toda la historia de sus participaciones en las clasificaciones.

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El resultado puso fin a una racha de resistencia que se prolongó durante más de 25 años, a lo largo de los cuales la selección tunecina no había sufrido una derrota por dos goles de diferencia en las clasificaciones continentales, ya que su última caída con este resultado se remonta al 24 de marzo de 2001, cuando perdió ante Marruecos por dos goles a cero en la capital, Rabat.

Las cifras negativas no se detuvieron ahí, pues la selección tunecina firmó el peor inicio de su historia en las clasificaciones para la Copa Africana de Naciones, después de fracasar en lograr victoria alguna en sus tres primeros partidos, por primera vez en toda su historia, conformándose con dos empates y una derrota, para cosechar únicamente dos puntos de los 9 posibles.

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Libia hace historia y Túnez afronta el fantasma de la ausencia

La victoria libia adquirió una importancia doble, después de que la selección visitante rompiera un maleficio histórico ante Túnez, al conseguir un triunfo que nunca antes había logrado al enfrentarse a Túnez en su terreno, lo que brinda a sus jugadores un gran impulso anímico antes del esperado partido de vuelta.

En cambio, la selección tunecina se encuentra ante un peligro real, después de que su destacado historial continental se convirtiera en una carga adicional al complicarse las cuentas de la clasificación.

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La selección tunecina no ha faltado a las fases finales de la Copa Africana de Naciones desde la edición de 1994, que acogió en su terreno, cuando alcanzó la final antes de caer ante Nigeria, manteniendo después su presencia en 17 ediciones consecutivas, en un récord que refleja su continuidad en el torneo continental.

Túnez también se ha coronado campeón del título en una ocasión, cuando fue anfitrión del torneo en 2004, mientras que cuenta con un historial repleto de participaciones continentales, que asciende a 22 participaciones en las fases finales.

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Por el otro lado, alcanzar la final de 1982 sigue siendo el logro más destacado en la historia de la selección de Libia, cuando perdió ante Ghana en los penaltis.

Entre la aspiración de Libia de rentabilizar su victoria histórica y seguir compitiendo por el billete de clasificación, y la presión que vive Túnez, obligada a recuperar rápidamente su equilibrio, el enfrentamiento del 17 de noviembre parece más que un simple partido de las clasificaciones; es una verdadera prueba de la capacidad de Chaabani y sus jugadores para superar el golpe y demostrar que la crisis de Túnez no es mayor que su capacidad de regresar.