Mohamed Ouahbi, seleccionador de Marruecos, aseguró que el amistoso ante Malí fue una verdadera prueba para sus jugadores, señalando que la fortaleza del rival y el elevado ritmo del encuentro brindaron a Marruecos una experiencia importante en el cierre de la concentración.

Ouahbi declaró en unas manifestaciones televisivas tras el partido: "Fue un buen partido. Disputamos un amistoso de verdad, caracterizado por la igualdad y el ritmo alto frente a un equipo muy bueno, y eso es exactamente lo que buscábamos. No queríamos terminar la concentración con un partido fácil, y fue bueno enfrentarnos a un equipo de este nivel".

El técnico marroquí explicó que la concentración fue muy positiva, pese a la aparición de algunos puntos que necesitan más trabajo, y añadió: "Vimos algunas cosas en las que debemos seguir trabajando y mejorando y, por otro lado, vimos que tenemos buenas capacidades, y que el rival encontró grandes dificultades para presionarnos y recuperar el balón".

Ouahbi apuntó que la selección marroquí careció en algunos tramos del partido de juego en profundidad, aclarando que el rendimiento mejoró tras el descanso, especialmente en el aspecto defensivo y en el control del desarrollo del encuentro, con un aumento de los desmarques a la espalda de la defensa rival.

Y agregó: "Dejamos más espacios de los debidos en la primera parte, y quizá quisimos avivar el partido más de lo necesario, pero en la segunda parte el encuentro estuvo más controlado, con arrancadas en profundidad, y pudimos haber generado ocasiones más claras y marcar goles".

Ouahbi concluyó sus palabras reafirmando su satisfacción por el balance de la concentración, al decir: "Salimos satisfechos con esta concentración, ha sido muy útil y seguiremos trabajando, evolucionando y progresando. Hoy vimos a jugadores que realizaron un gran esfuerzo y corrieron mucho, y el ritmo y la intensidad que marcaron el partido son muy importantes, porque son estos enfrentamientos los que nos ayudan a evolucionar".