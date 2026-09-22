La selección de Kuwait afronta una prueba complicada al enfrentarse a su homóloga de Arabia Saudí en el estadio Al Inmaa, en el marco de la primera jornada de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", en un duelo que encierra numerosos cálculos para el combinado kuwaití, que busca demostrar que una nueva etapa ha comenzado realmente bajo la dirección del portugués Hélio Sousa.

Y a pesar de que Sousa reconoció las diferencias en experiencia y capacidades entre ambas selecciones, subrayó que Kuwait no disputará el torneo únicamente para participar, insistiendo en que el objetivo es competir por el título y continuar construyendo una selección capaz de enfrentarse a los combinados más fuertes y lograr victorias.

El portugués Hélio Sousa, seleccionador de Kuwait, aseguró que su equipo vive un ambiente positivo antes del esperado duelo frente a la selección de Arabia Saudí, señalando que los preparativos para el torneo comenzaron pronto y transcurren conforme al plan establecido.

Sousa dijo durante la rueda de prensa previa al partido: "El ambiente general es bueno, empezamos la preparación el 7 de septiembre, disputamos numerosos partidos preparatorios, la concentración fue buena, y todo marcha bien aquí en Yeda, y nos preparamos de la mejor manera para el encuentro inaugural. Estamos agradecidos por la buena hospitalidad y la generosidad que hemos recibido aquí, el campo de entrenamiento es magnífico, y todas las instalaciones son magníficas".

Un proyecto de largo plazo para construir una nueva selección

El técnico portugués explicó que el trabajo con la selección kuwaití no se limita únicamente a competir en la Copa del Golfo 27, sino que se extiende a un proyecto mayor que apunta a preparar al equipo para los próximos compromisos, encabezados por la Copa de Asia.

Y dijo: "Estamos construyendo un equipo para competir en la próxima Copa de Asia, y todo lo que hacemos va en esa dirección. Siempre nos preparamos para lograr la victoria en el próximo encuentro, no sabemos qué va a pasar, pero trabajamos en las ideas y la táctica que queremos aplicar".

Y continuó: "Nos enfrentaremos a rivales fuertes, y para lo que venga después queremos prepararnos bien. Jugar ante cualquier equipo y en cualquier campo, esa es la mentalidad que queremos y con la que nos preparamos".

Sousa insistió en que la selección kuwaití ha dado pasos importantes en el proceso de evolución, afirmando: "Hemos evolucionado mucho, y queremos ser más fuertes".

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No me importa el ranking de la FIFA

El portugués habló de las diferencias en el ranking de las selecciones, asegurando que la posición mundial de Kuwait no representa una prioridad para él, y que la atención se centra en desarrollar al equipo y lograr victorias.

El seleccionador de Kuwait dijo: "Nos preparamos para llegar al alto nivel, y cuando ves a la selección de Kuwait la temporada pasada y ves la situación actual, puedes apreciar la evolución. Todavía estamos construyendo".

Y añadió: "No me importa la posición en el ranking de la FIFA ni la superioridad de las selecciones que compiten con nosotros, queremos ganar, desarrollarnos y ser la mejor versión cada día, y eso es lo que hacemos con los jugadores. Hay diferentes formas de jugar, y eso necesita tiempo, y nosotros lo estamos haciendo".

Sousa señaló que el fútbol kuwaití atravesó un periodo difícil durante los últimos años, después de que la selección se alejara de la competición durante un tiempo, asegurando que el cuerpo técnico trabaja actualmente en construir una nueva identidad y devolver al equipo al lugar que considera que merece.

Y dijo: "Kuwait pasó por algunos problemas, ya que estuvo años ausente de la competición, y ahora trabajamos en una nueva identidad y una nueva manera de llegar al lugar que merecemos. Los jugadores hacen el mejor trabajo, y queremos garantizarles estabilidad y comodidad para que crezcan y se desarrollen y ofrezcan mejores niveles, y eso es en lo que trabajamos".

Sobre el duelo ante Arabia Saudí, el técnico portugués dijo: "Nos enfrentaremos a Arabia Saudí, que tiene una historia larga y fuerte en este torneo, cada selección tiene momentos diferentes, y queremos ser mejores en el encuentro de mañana".

Sousa reconoce la diferencia de experiencia

El seleccionador de Kuwait reconoció la existencia de una diferencia de experiencia entre los jugadores de su equipo y algunas de las selecciones rivales del grupo, señalando que Arabia Saudí e Irak cuentan con la experiencia de haber disputado la Copa del Mundo, lo que les otorga una experiencia distinta a nivel internacional.

Y dijo: "Sabemos que nuestra experiencia es diferente a la de Arabia Saudí e Irak, que jugaron en la Copa del Mundo, y eso les da una situación diferente porque sus experiencias son distintas. Pero nuestra selección crece y se desarrolla, queremos dar pasos más rápidos, tenemos una mentalidad muy buena, y queremos que el torneo arranque para mostrar a todos hasta dónde hemos llegado".

En cuanto a los puntos débiles que ha detectado en la selección saudí, y que espera aprovechar durante el partido, Sousa se negó a revelar los detalles tácticos en los que se apoyará, pero aseguró que su equipo saldrá al partido en busca de imponer una ventaja sobre su rival.

Y dijo: "El equipo saudí es muy fuerte, y nosotros queremos mostrar cómo podemos aprovechar algunas ventajas. Hablaremos con los jugadores, y queremos conseguir esa superioridad y esa ventaja, y podemos hablar de ello más adelante".

Al mismo tiempo, Sousa elogió a la selección saudí y a su liga local, afirmando: "En general, no podemos negar la fuerza de la selección saudí, tienen experiencia internacional, y tienen una liga fuerte que se asemeja a las ligas mundiales, y eso es algo magnífico".

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Kuwait no quiere solo participar

El técnico portugués aseguró que la selección kuwaití no abordará el Golfo 27 como una simple etapa de preparación, insistiendo en que su objetivo es competir con todas las selecciones presentes en el torneo.

Y dijo: "No queremos llegar al torneo solo para participar, queremos competir con todos. Desde mi primer día con la selección, trabajamos en construir un equipo capaz de vencer a cualquier rival".

Y explicó que el duelo ante Arabia Saudí conlleva retos adicionales, al disputarse en el terreno de la selección saudí y ante su afición, afirmando: "Nos enfrentaremos a una selección que juega en su terreno, entre su afición y en una gran ocasión, tienen un gran impulso, y debemos estar preparados para ello".

Y aludió al legado histórico de Kuwait en el torneo del Golfo, afirmando: "Somos quienes más veces hemos conquistado el título de este torneo, tenemos numerosos retos, y debemos evolucionar siempre".

Sousa concluyó sus declaraciones subrayando que los logros del pasado representan un motivo de orgullo, pero no significan que la selección haya alcanzado el nivel al que aspira, afirmando: «Estamos en 2026, y estamos orgullosos de lo que hemos logrado en el pasado, pero aún no hemos alcanzado el nivel que queremos, y lo bueno es que avanzamos en la mejor dirección».

Al Hajri evoca la sorpresa del Mundial 2022

Por su parte, Fahad Al Hajri, jugador de la selección de Kuwait, aseguró que su equipo aspira a disputar un torneo destacado, agradeciendo al mismo tiempo al Reino de Arabia Saudí la buena acogida y la hospitalidad.

Al Hajri dijo durante la rueda de prensa: "Expreso mi profundo agradecimiento al Reino por la buena hospitalidad y la consideración, pues desde nuestro primer día en Yeda lo hemos sentido, y esto no es algo extraño en ellos, y esperamos un torneo magnífico en todos los sentidos".

El jugador de la selección kuwaití insistió en que la selección de su país posee un gran legado en la Copa del Golfo, asegurando que el objetivo en cada participación es competir por el título.

Y dijo: "Tenemos un gran legado en el torneo del Golfo, y siempre que participamos nuestro objetivo es conquistar el campeonato. Jugaremos en un grupo fuerte, Arabia Saudí e Irak jugaron en la Copa del Mundo, el encuentro inaugural es difícil e importante, y estamos aquí para conquistar el campeonato".

Al Hajri aludió a la dificultad del primer encuentro, citando la sorpresa que logró la selección saudí ante Argentina en la Copa del Mundo 2022.

Y dijo: "El primer encuentro siempre es difícil, y lo que ocurrió en el Mundial 2022 cuando Arabia Saudí venció a Argentina es prueba de ello, y eso nos alegró".

Concluyó sus declaraciones subrayando su gran respeto por el fútbol saudí, afirmando: "La liga saudí es fuerte, les tenemos un gran respeto, y mañana somos capaces de plantar cara a la selección saudí y lograr la victoria".

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