Heimir Hallgrímsson, seleccionador de Irlanda, pidió a la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) que intervenga para evitar que se repita el enfrentamiento de su equipo con la entidad sionista, tras una semana de enorme tensión que vio dos partidos entre ambas partes en la Liga de Naciones de la UEFA.

Las declaraciones del técnico llegaron después del empate 1-1 entre Irlanda y la entidad sionista, en el partido que se disputó a puerta cerrada en la ciudad serbia de Bačka Topola, para cerrar un parón internacional cargado de polémica y de agrias discusiones entre ambas partes.

Hallgrímsson declaró: "No le desearía a ninguna selección nacional lo que hemos vivido durante las dos últimas semanas. Toda nuestra institución ha estado sometida a una presión enorme, y quizá la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol debería intervenir y tomar las medidas necesarias".

El enfrentamiento vivió un ambiente tenso, que se extendió a los vestuarios en el descanso, en medio de informaciones sobre que uno de los jugadores de la entidad sionista escupió a Derek Doyle, preparador físico de la selección irlandesa.

Hallgrímsson lamentó el resultado del partido, pero al mismo tiempo expresó su alivio por la finalización de ambos enfrentamientos, al afirmar: "Creo que somos mejores que la entidad sionista, pero no lo demostramos en la segunda parte, quizá debido al agotamiento mental y físico. Esta concentración fue muy difícil".

Y añadió: "Estoy muy contento de que el partido haya terminado, y ahora podemos centrarnos en el próximo mes. Todavía podemos ganar el primer puesto del grupo, y habría aceptado esta situación incluso antes de empezar".

El seleccionador de Irlanda criticó que el encuentro se disputara sin público, al considerar que la ausencia de aficionados afectó al ritmo del partido, y explicó: "Lo sentí como un amistoso, el ritmo fue lento, y en estas circunstancias los jugadores necesitan el mayor aliento posible".

Como ocurrió en el partido de la semana pasada, que terminó con victoria de Irlanda por 3-0, los jugadores de la selección irlandesa se arrodillaron durante la interpretación del himno de la entidad sionista, y lucieron brazaletes negros en solidaridad con las víctimas del conflicto en Gaza, mientras que los jugadores de la entidad sionista también lucieron brazaletes negros tras obtener la aprobación de la UEFA.