El australiano Graham Arnold, seleccionador de Irak, pidió recurrir a los reglamentos de la Federación Internacional de Fútbol para decidir el segundo clasificado a las semifinales de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", junto a Arabia Saudí.

La selección saudí venció a su par iraquí por 2-0, en el partido que enfrentó a ambos hoy martes, en el estadio Al Inma de Yeda, en la tercera y última jornada de la fase de grupos del torneo del Golfo, clasificándose como líder del Grupo 1 con 9 puntos.

Al mismo tiempo, la selección de Omán logró una emocionante victoria, después de remontar su desventaja ante Kuwait de un gol a cero para ganar por 3-1, en los últimos minutos del partido.

El diario saudí "Asharq Al-Awsat" señaló que la Federación de la Copa del Golfo de Fútbol realizará dentro de poco un sorteo, en uno de los hoteles de la ciudad de Yeda, para decidir el clasificado entre Irak y Omán, después de que igualaran en todo, sin ningún factor que incline la balanza a favor de uno u otro.

Arnold expresó su desacuerdo con este asunto, en declaraciones durante la rueda de prensa posterior al partido ante Arabia Saudí, recogidas por el mismo diario, donde dijo: "Debemos regirnos por los reglamentos de la FIFA".

Y aclaró: "Nuestro nivel es superior al de Omán, y nuestra clasificación es más alta que la de ellos, y si queremos ser justos debemos seguir las normas. Veremos qué sucede, pero creo que no sería justo que no nos clasificáramos".

Las selecciones de Irak y Omán obtuvieron 4 puntos, empataron en el primer partido 1-1, cada una marcó 4 goles y recibió 5, y cada una recibió 8 tarjetas amarillas, sin ninguna tarjeta roja.

En cuanto a la clasificación mensual de la Federación Internacional de Fútbol, la selección de Irak se sitúa en el puesto 63 del mundo y octavo de Asia, por delante de la selección de Omán, que ocupa el puesto 80 del mundo y undécimo del continente asiático.