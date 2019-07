El enojo del agente de Coutinho: "Que el Barça diga la verdad"

Kia Joorabchian declaró que, por un lado, le aseguraron que el brasileño “es intransferible” y, por el otro, lo quieren meter en la Operación Neymar.

"Que el Barça diga la verdad", pidió Kia Joorabchian, uno de los agentes de Philippe Coutinho, en declaraciones a RMC Sport. El motivo de su enojo, según aclaró, es por las dudas que existen con respecto al futuro del brasileño y el “doble discurso” que se emite desde la institución azulgrana.

“Pep Segura (manager general del ) me dijo que Coutinho no estaba en venta, y el presidente Bartomeu me dijo lo mismo la semana pasada. Con este discurso, decidimos no mirar el mercado. A nuestro jugador, por respeto a la decisión del Barcelona de quedarse con él, no lo hemos ofrecido a otros clubes”, señaló el empresario.

¿Qué sucedió después? Para Kia “es un hecho que André Cury (representante del Barcelona en Sudamérica) está haciendo un discurso totalmente diferente, y André Cury está presionando para que Coutinho sea incluido en la transferencia de Neymar con el ”.

El agente, con más bronca, agregó que desde la entidad blaugrana “no respetan la palabra”. Y continuó disparando contra los directivos: “Han guardado silencio en este periodo, pero esto no le permitirá al Barcelona mentir sobre el jugador. Deben decir la verdad. Y si quieren que Coutinho se vaya, tienen que decirlo”.