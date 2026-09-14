Los clubes marroquíes se encontraron, pocas horas antes del cierre del periodo de fichajes, ante una situación de incertidumbre que generó numerosos interrogantes, después de que el destino de una serie de incorporaciones internacionales quedara ligado a la espera de la aprobación por parte de la Federación Internacional de Fútbol "FIFA" de una ampliación del periodo del mercado, en un momento en el que la Liga Nacional Profesional no había ofrecido una aclaración oficial que zanjara la situación de forma definitiva.

El portal marroquí "El Botola" señaló que los clubes viven una situación de incertidumbre en las últimas horas del mercado de fichajes, después de que se vieran obligados a esperar el resultado de las gestiones y comunicaciones relativas a la posibilidad de ampliar el periodo de fichajes, en lugar de manejar una fecha clara y unas normas fijadas de antemano.

La misma fuente apuntó que el problema no se vincula únicamente a la fecha de cierre del mercado, sino que se extiende a "la manera de gestionar el periodo de fichajes", explicando que los clubes que basaron sus cálculos en la posibilidad de una ampliación de la fecha límite, y aplazaron algunas de sus operaciones sobre esa base, se encuentran ahora en una auténtica carrera contra el reloj.

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Subrayó que estos asuntos deberían haber estado zanjados y claros para todos los clubes antes de llegar a las últimas horas del periodo de fichajes, sobre todo porque cualquier retraso en la toma de la decisión podría repercutir de forma directa en la capacidad de los clubes para completar sus operaciones e inscribir a sus nuevos jugadores.

El informe añadió que los clubes están obligados actualmente a esperar el resultado de reuniones y comunicaciones cuyos detalles todavía no les resultan claros, para saber si pueden inscribir a los jugadores extranjeros, así como a los jugadores marroquíes procedentes de fuera de la liga nacional.

La incertidumbre no se detiene en este punto, ya que los clubes esperan también conocer el destino del sistema "TMS", y si seguirá abierto para ellos con el fin de completar los trámites relativos a los traspasos internacionales, una situación que somete a los clubes a grandes presiones en un momento sumamente delicado del mercado de fichajes.

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La fuente insistió en que la Liga Nacional Profesional está obligada a ofrecer una aclaración oficial y urgente que zanje la polémica existente, sobre todo porque los clubes no son responsables de la actual situación de incertidumbre, y no deberían asumir las consecuencias del retraso en resolver los asuntos relativos a la fecha de cierre del mercado y a los mecanismos de inscripción de los jugadores.

La importancia de esta aclaración aumenta en las últimas horas del periodo de fichajes, que suelen ser decisivas para completar muchas operaciones o para que se caigan en el último momento, ya que la ausencia de una decisión clara podría bloquear operaciones que los clubes habían planificado con antelación.

Ante esta situación, los clubes marroquíes parecen necesitar una "respuesta oficial y clara" más que seguir esperando, sobre todo porque las últimas horas del mercado no admiten más incertidumbre ni falta de claridad sobre las normas que rigen la conclusión de los traspasos y la inscripción de los jugadores.