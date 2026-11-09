El enigma de Simeone ante el Barcelona: ¿por qué dejó el quinto cambio en el banquillo?

La caída del Atlético de Madrid ante el Barcelona no fue solo la pérdida de tres puntos en la carrera por el liderato, sino un momento que destapó un enigma que desconcertó a todos en el Wanda Metropolitano: ¿por qué Diego Simeone se negó a usar todas sus cartas mientras veía a su equipo derrumbarse ante sus ojos?

En un partido en el que ganar significaba alcanzar el liderato, el técnico argentino se conformó con solo cuatro cambios y dejó el quinto atrapado en el banquillo mientras el Barcelona dominaba todo. Esta decisión no fue un mero detalle táctico pasajero, sino que pareció una de las causas del derrumbe.

El Barcelona da la vuelta a la tortilla en el Metropolitano

El Barcelona logró tres puntos valiosos en el estadio Wanda Metropolitano con un resultado de 1-2, en un enfrentamiento decisivo para determinar al líder de LaLiga.

El conjunto blaugrana sufrió en el primer tiempo y se vio por detrás con el gol inicial de Giuliano Simeone, pero resistieron hasta el final y cerraron la primera mitad con empate 1-1 gracias al gol de Fermín López.

Y en el segundo tiempo todo cambió: el Barcelona dominó el desarrollo del juego y selló la victoria con otro gol del hijo de la ciudad de Huelva, para salir de Madrid con el liderato y los tres puntos.

La estrategia de los cambios y el momento del derrumbe

La decisión de Simeone de no usar todos los cambios disponibles provocó un amplio desconcierto en los ambientes deportivos; en un partido descrito como extremadamente difícil, el técnico se conformó con solo cuatro cambios, sin recurrir al quinto pese a la apremiante necesidad.

Los análisis de la prensa española confirmaron que los cuatro cambios que realizó Simeone no aportaron mucho al Atlético de Madrid, sino que afectaron negativamente al ritmo y al rendimiento del equipo.

La falta de eficacia de los cambios tuvo un efecto directo sobre la moral de los jugadores del Atlético de Madrid; el espíritu de lucha descendió de repente y con él se desvaneció todo el ambiente del estadio, y quizá ese espíritu se contagió al propio Simeone, que no hizo el quinto cambio que no aportaría más de lo que hicieron los cuatro anteriores.

Y tras la salida de Koke y Baena del campo, el Barcelona dominó por completo la posesión, y los hombres de Simeone apenas pudieron generar peligro alguno sobre la portería de Joan García.

¿Qué hizo exactamente Simeone?

Simeone realizó cuatro de los cinco cambios permitidos en tres oleadas:

Minuto 60: entrada de Sorloth por Kang-in Lee.

Minuto 72: salida de Baena y Koke, y entrada de Johnny Cardoso y Hojlund.

Minuto 78: entrada de Jonathan David por Pablo Barrios.

Podía haber realizado un cambio adicional, pero no lo utilizó, y jugadores como Ademola Lookman, Arnau Ortiz y Rodrigo Mendoza se quedaron en el banquillo, viendo cómo su equipo perdía el liderato.

La decisión que cerró la puerta al quinto cambio

En el corazón de este enigma destaca la postura de Simeone con Julián Álvarez como razón principal detrás de la insistencia en no realizar el quinto cambio.

Mientras la afición del Wanda Metropolitano lanzaba airadas protestas contra el delantero argentino tras desperdiciar varias ocasiones claras que podrían haber cambiado el rumbo del partido, Simeone optó por ponerse a su lado con total claridad.

El técnico mantuvo a Álvarez sobre el campo durante los noventa minutos sin siquiera pensar en sustituirlo, en un claro mensaje de apoyo que refleja su confianza absoluta en su jugador y su negativa a ceder a la presión de la afición o a la valoración negativa momentánea de su rendimiento.

Esta decisión no fue una mera solidaridad emocional con una de las figuras más destacadas del equipo, sino que fue parte de una visión táctica más profunda que afectó directamente a la gestión de los cambios.

Las cuatro modificaciones que realizó Simeone fueron en su conjunto netamente ofensivas: introdujo a Sorloth para reforzar la línea delantera, luego a Hojlund y Cardoso para renovar el centro del campo y, finalmente, a Jonathan David para aumentar la presión sobre la defensa del Barcelona.

Y aun así, Álvarez siguió siendo el delantero de referencia en el que se apoyaba, incluso después de que el conjunto blaugrana se adelantara en el marcador y el Atlético empezara a buscar desesperadamente el gol del empate o de la victoria.

Aquí el enigma se muestra con mayor claridad: si el técnico quería aprovechar el quinto cambio para inyectar sangre nueva en el ataque, Ademola Lookman habría sido la opción ideal y más lógica, ya que el jugador nigeriano posee velocidad y capacidad de desborde y de lanzarse a los espacios, cualidades que eran enormemente necesarias en los últimos minutos ante la ordenada defensa del Barcelona.

Pero Simeone rechazó esta opción, porque suponía necesariamente la salida de Álvarez o de alguno de los otros jugadores ofensivos, algo que no estaba dispuesto a hacer.

Y así, el apoyo de Simeone a Álvarez pasó de ser un mero mensaje moral a convertirse en una decisión táctica determinante que contribuyó a no aprovechar todas las cartas disponibles, y dejó al Atlético de Madrid afrontando su destino con solo cuatro cambios en uno de los partidos más importantes de la temporada.