El enigma de Salem Al Dawsari inquieta a Inzaghi: el Al Hilal espera la última palabra

El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al Hilal, confirmó que su equipo está listo para enfrentar al Al Hazem, en el marco de la décima jornada de la Liga de Arabia Saudí, e insistió en la importancia de mantener la evolución técnica y reforzar la eficacia ofensiva, al tiempo que no definió la situación de Salem Al Dawsari respecto a su participación en el partido.

Inzaghi señaló, durante la conferencia de prensa previa al encuentro, que el Al Hazem es un equipo destacado y que ofreció una actuación sólida en su último partido pese a la derrota, subrayando la necesidad de prepararse bien para cada compromiso y de trabajar en mejorar el rendimiento del Al Hilal de un partido a otro.

El entrenador italiano se refirió a la variedad de soluciones ofensivas que posee su equipo, con seis jugadores que han anotado más de tres goles cada uno, y explicó que el Al Hilal cuenta con opciones diversas para llegar a la portería, ya sea a través de los delanteros o de los centrocampistas.

Y añadió: "Tenemos muchas herramientas para marcar goles, tanto con los delanteros como con los centrocampistas, y trabajamos para que todos sean capaces de anotar", y aseguró que el cuerpo técnico busca aprovechar los recursos disponibles y mejorar la eficacia ofensiva del equipo.

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Inzaghi apuntó a la variedad de opciones de las que dispone el Al Hilal en la ejecución de los balones parados, y precisó que el portugués Rúben Neves es uno de los jugadores encargados de lanzarlos, lo que refleja la multiplicidad de recursos en los que se apoya el equipo en las distintas situaciones ofensivas.

El técnico del Al Hilal insistió en que hay numerosos aspectos positivos en el rendimiento de su equipo, y afirmó que el trabajo continúa a diario para lograr una mayor evolución y responder a las expectativas de la afición, con el foco puesto en una buena preparación para cada partido y en mejorar los aspectos técnicos.

En cuanto a la situación de Salem Al Dawsari, Inzaghi explicó que el jugador estaba listo la vez anterior, antes de sufrir una lesión que lo dejó fuera de los partidos ante el Al Ittihad y el Al Sadd, y señaló que Salem y el resto de los jugadores del equipo se encuentran actualmente en un alto nivel de disponibilidad.

El entrenador italiano agregó que la decisión final sobre la participación del capitán del Al Hilal frente al Al Hazem se tomará después del entrenamiento de hoy, a la espera de comprobar su estado y su capacidad para disputar el encuentro.

Inzaghi habló también sobre el reparto de funciones y las posiciones ofensivas, y explicó que eso se evaluará de un partido a otro, dado que el equipo cuenta con un grupo de futbolistas capaces de aportar, entre ellos Salem Al Dawsari, el neerlandés Summerville y el brasileño Martinelli.

Asimismo, mencionó la existencia de otras opciones destacadas, como Sultan Mandash y Nawaf Al Habashi, y aseguró que el cuerpo técnico aplicará una política de rotaciones durante los partidos, de manera que se aproveche el potencial de los jugadores según las exigencias de cada encuentro.



