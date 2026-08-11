El Real Madrid mantiene el estado de incertidumbre que rodea la presentación de sus nuevos fichajes, después de que el club incorporara durante el mercado de fichajes de verano a Mourinho, Marc Cucurella, Ibrahim Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Espí y Yan Diomandé, sin que ninguno de ellos haya sido presentado oficialmente hasta ahora, pese a contar con el entrenador y seis jugadores dentro de la lista de nuevas incorporaciones, entre ellos el fichaje más caro en la historia del club.

Según el diario español "Mundo Deportivo", todos ellos ya han hablado con los medios oficiales del club, pero ninguno ha tenido una presentación oficial de la forma habitual, incluido Mourinho, que fue el primer fichaje del conjunto blanco en el mes de junio.

Los rumores sobre las fechas de presentación de estos fichajes continúan, después de que se dijera que las presentaciones se llevarían a cabo tras el Mundial, algo que no ocurrió, y el asunto de la presentación de las nuevas incorporaciones se ha convertido en un enigma en la actualidad.

Todos los nuevos jugadores ya se encuentran en Valdebebas para disputar los entrenamientos, pero no han sido presentados oficialmente ni siquiera tras incorporarse a la fase de preparación de la nueva temporada.

Las especulaciones apuntan a la posibilidad de presentar todos los nuevos fichajes al mismo tiempo dentro del estadio Santiago Bernabéu, pero el asunto no pasa de ser un rumor por el momento.

También circularon informaciones sobre la posibilidad de que la presentación de Mourinho coincidiera con el estreno de su documental a través de la plataforma Netflix, pero la fecha de estreno de la película es hoy, y no hay ninguna noticia que indique la presentación del entrenador en este momento.

Ni el Real Madrid, ni Mourinho, ni los jugadores mostraron gran interés por el asunto de las presentaciones durante todo el verano, pero eso no significa que dichas presentaciones no vayan a realizarse.

El diario español señaló que la realidad en la actualidad es que no existe una fecha, un lugar ni un momento concretos para la presentación de estos nuevos fichajes.