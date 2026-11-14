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Francia afronta su decisivo examen ante Turquía en la Liga de Naciones de la UEFA, en medio de complejos cálculos que no solo tienen que ver con arrebatar el billete de clasificación a cuartos de final, sino también con asegurar el liderato del grupo, algo que Zinedine Zidane sitúa en lo más alto de sus prioridades. Y mientras el técnico recibió noticias tranquilizadoras sobre la disponibilidad de Kylian Mbappé, la incertidumbre sigue rodeando la situación de Désiré Doué, que sufrió una preocupante lesión durante el último enfrentamiento ante Italia.

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La situación de Désiré Doué de cara a su participación ante Turquía, el domingo por la noche, sigue sin estar resuelta, después de que sufriera una lesión en la mandíbula durante el enfrentamiento entre Francia e Italia, que terminó con victoria de los Bleus por 3-1 en el estadio de San Siro.

La estrella del Paris Saint-Germain sufrió la lesión en el minuto 69, tras un codazo del italiano Davide Frattesi, que le provocó unos dolores que requirieron seguimiento médico, convirtiendo su participación en el próximo partido en una incógnita dentro de la concentración de la selección francesa.

El sitio francés "Foot Mercato" reveló que Doué se vio obligado a visitar al dentista el viernes al mediodía, después de que uno de sus dientes se aflojara como consecuencia del golpe que recibió durante el enfrentamiento ante Italia.

Y aunque la lesión no le impidió aparecer al comienzo de la sesión de entrenamiento de la selección francesa en el estadio Atlantique de la ciudad de Burdeos, su participación ante Turquía aún no ha quedado confirmada.

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Zidane y su cuerpo médico continúan evaluando el estado del jugador, antes de tomar la decisión final sobre la posibilidad de contar con él en el esperado enfrentamiento, sobre todo porque el cuerpo técnico no quiere arriesgar su integridad, dada la importancia del partido y lo delicado de la fase actual del torneo.

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Mbappé da a Zidane una dosis de optimismo

Por otro lado, la última sesión de entrenamiento trajo noticias más positivas sobre Kylian Mbappé, que regresó a los entrenamientos grupales tras su ausencia en el enfrentamiento ante Italia por una lesión en los isquiotibiales.

El capitán de la selección francesa logró completar la parte grupal del entrenamiento, que duró unos 30 minutos, antes de que los jugadores suplentes del partido del día anterior continuaran con sus ejercicios, en una señal tranquilizadora de que la estrella del Real Madrid está cerca de recuperar su disponibilidad.

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El regreso de Mbappé adquiere una importancia doble para Zidane, especialmente porque la selección francesa sufrió una clara escasez en sus filas al inicio de la concentración, lo que hace que recuperar a su capitán en este momento suponga un fuerte impulso antes del enfrentamiento ante Turquía.

La sesión de entrenamiento no se limitó a los aspectos técnicos y físicos, ya que incluyó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015, en el undécimo aniversario de los sucesos que sacudieron a Francia.

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Asimismo, Zidane y Mbappé recibieron a las familias de los dos bomberos de la región de Gironda, que perdieron la vida durante los incendios del verano, en un gesto humano que reflejó el lado social de la concentración de la selección, lejos del ambiente de la competición.

Grp. 1 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Italia ITA 5 3 1 1 11 6 +5 10 W W D W L 2 Francia FRA 5 3 1 1 8 5 +3 10 L W D W W 3 Belgium BEL 5 3 0 2 8 6 +2 9 W L W L W 4 Turquía TUR 5 0 0 5 3 13 -10 0 L L L L L Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso

El empate basta, pero Zidane quiere más

En el plano aritmético, la selección francesa afronta el enfrentamiento ante Turquía con una clara ventaja, ya que le basta el empate para asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Europa.

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Sin embargo, este escenario, pese a garantizar el pase, no cumpliría el objetivo más importante para Zidane, que es terminar la fase de grupos como líder, lo que hace que la victoria sea una exigencia que va más allá de simplemente asegurar el billete de clasificación.

La importancia de encabezar el grupo radica en que coloca a la selección francesa ante un enfrentamiento con una de las selecciones que ocupan el segundo puesto en sus grupos durante los cuartos de final, en lugar de enfrentarse a uno de los líderes de los demás grupos.

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Según la clasificación actual, la lista de selecciones candidatas a ocupar el segundo puesto incluye a Grecia, Inglaterra y Dinamarca, lo que da a Francia la oportunidad de evitar enfrentarse a uno de los rivales líderes en la próxima ronda.

Las ventajas de encabezar el grupo no se detienen en la identidad del rival, ya que la selección francesa también se asegurará disputar el partido de vuelta en su terreno en los cuartos de final, una ventaja importante en un enfrentamiento que se juega bajo el sistema de ida y vuelta.

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Está previsto que los partidos de cuartos de final se jueguen durante el mes de marzo, mientras que los enfrentamientos de semifinales y la final se disputarán en junio, bajo el sistema de partido único.

Y entre la lesión de Doué, que obliga a la cautela, y el regreso de Mbappé, que da al cuerpo técnico cierta tranquilidad, Zidane es consciente de que el enfrentamiento ante Turquía supone algo más que un simple billete de pase a los cuartos de final; es una oportunidad para confirmar la personalidad de la selección francesa y arrebatar una ventaja que podría ser decisiva en su camino hacia el título.