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imago-sport-1084158820.jpgPro Shots
Sydney Jordan
Traducido por

El enfadado seleccionador serbio sugiere ayuda para Países Bajos durante el duelo de la Nations League

Holanda vs Serbia
Holanda
Serbia
UEFA Nations League A
V. Paunovic

El seleccionador de Serbia, Veljko Paunovic, estaba muy frustrado tras el duelo con Países Bajos (2-1). Paunovic fue entrevistado justo después del encuentro por el medio serbio Mozzartsport y consideró que la selección neerlandesa había recibido "ayuda".

El seleccionador consideró que su equipo, que atraviesa un periodo decepcionante, mereció más que una derrota. "Los chicos lo hicieron fantástico. Reaccionamos muy rápido tras el gol encajado".

Destacó especialmente las excelentes actuaciones del goleador Mihajlo Cvetkovic y Stefan Gudelj. "Gracias a eso pudimos adaptarnos a los otros jugadores, que ya tienen mucha experiencia, y el equipo también trabajó de maravilla".

A pesar del buen juego desplegado, sí mostró su descontento con una parte en concreto. "Hicimos un buen partido contra un gran equipo al que hoy ayudaron un poco. No estoy en absoluto satisfecho con el arbitraje".

Donatas Rumsas y su equipo estuvieron al frente del duelo de la Liga de Naciones. "Creo que una selección nacional como Países Bajos no necesita ayuda. No puede haber dobles raseros. Que los criterios se interpreten de forma diferente en las faltas y cosas así".

"Pero, desde luego, contra una selección como esta, con Países Bajos como rival, un estadio lleno frente a nosotros y también el arbitraje, hemos demostrado que tenemos una mentalidad fuerte y sólida y que podemos competir con Países Bajos", concluyó Paunovic con tono combativo.

Antes, durante la noche, el seleccionador serbio ya parecía estar furioso por una decisión arbitral. El técnico se quitó la chaqueta y la lanzó al suelo, a lo Hans Kraay junior.

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