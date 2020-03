El emotivo saludo de cumpleaños de Eto'o para Ronaldinho

El crack brasileño se encuentra preso y aislado en Paraguay, en medio de la cuarentena por el coronavirus.

Samuel Eto'o ha saludado a Ronaldinho Gaúcho por el cumpleaños número 40 de la estrella brasileña. Pero no ha sido un saludo más. Ha sido emotivo y cargado de sentimientos, en un difícil momento que le toca atravesar particularmente al ex jugador sudamericano, alejado de su familia y en una prisión de .

Ronaldinho cumple con una prisión preventiva en la Agrupación Especializada de la Policía paraguaya, por haber ingresado a territorio guaraní con documentos falsos hace poco más de un par de semanas.

Cuando parecía que las autoridades locales lo dejarían volver a su país, una jueza decidió que guarde reclusión mientras se investiga cómo accedió a las documentaciones y se intente dar con los líderes de la mafia que opera detrás de este tipo de delitos.

En ese sentido, Eto'o le ha enviado un mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram en el que habla con el corazón. Desde lo más profundo de su ser, el ex compañero de Ronaldinho en el le dijo: "Hola hermano, no tengo palabras, hermano. No sé ni qué decir, estamos hablando a ver cómo te podemos animar. Tu eres mi hermano, mi amigo. No me puedo imaginar lo que estás atravesando. Sólo te pido que tengas fuerzas y que reces mucho".

Y finalizó: "Espero que todo esto se pueda solucionar pronto, porque eras francamente una buena persona y un buen amigo. Desde aquí, el negro te quiere mucho y tú puedes contarconmigo para todo lo que necesites. Lo que pueda hacer, lo haré. Y si no lo puedo hacer, pediré a un amigo el favor.

PUYOL: "QUE PRONTO VUELVA TODO A LA NORMALIDAD"

Carles Puyol, también ex compañero de Ronaldinho en el Barça, utilizó sus redes sociales para saludar al crack brasileño. "Mucha fuerza en estos momentos complicados, espero que todo vuelva pronto a la normalidad", escribió en Instagram.