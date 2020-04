El emotivo mensaje de Joel Benítez para los aficionados de Comunicaciones

El exmediocampista aún muestra un importante cariño para los seguidores Cremas.

Joel Benítez tuvo la fortuna de ser aceptado como uno de los futbolistas más queridos en la historia reciente de Comunicaciones. El foráneo constantemente interactúa con seguidores Cremas, que agradecen su aporte en el hexacampeonato.

El futbolista platicó en redes sociales con los fanáticos, a los que dejó un mensaje en medio de la pandemia: "Lo que puedo decirles es que se cuiden, que traten de tomar todas las medidas para tratar de vencer a este virus, no puede ser más fuerte que nosotros. Hay que pensar en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros padres y los hermanos, y si no es muy urgente no salir de la casa".

"Agradezco el cariño de toda la gente la verdad que uno siente con la facilidad de la redes uno siente más cercano todo. La verdad estoy agradecido por el cariño de siempre", cerró, llevándose los elogios de los aficionados de Comunicaciones.