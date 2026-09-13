El equipo estrella de Vincent Kompany derrotó por 2-1 (1-0) al recién ascendido, que durante mucho tiempo actuó de tú a tú, y volvió a la senda del triunfo en la Bundesliga tras el empate en Schalke. Sin embargo, el motor del campeón en serie volvió a fallar y todavía queda muchísimo para recuperar la facilidad de la temporada pasada.

Lennart Karl (26') y Harry Kane (72') firmaron una trabajada victoria, con la que el FCB se colocó a solo dos puntos del liderato. Además, con su tercer triunfo en la octava visita liguera, el campeón mejoró su balance en el Sarre: en ningún otro estado federado tiene un balance negativo. Para la localidad de 13.000 habitantes, pese al empate momentáneo de Maurice Krattenmacher (61'), fue la primera derrota de su historia en la máxima categoría.

Sorprendentemente, los sarreños afrontaron el duelo de extremos tras su inicio soñado con dos puntos más que el dominador del sector, y el técnico Vincent Wagner pudo estar en la banda después del levantamiento de su sanción por doble amarilla. Sobre el césped se enfrentaban de inicio valores de mercado de 35 millones y 680 millones de euros, aunque Kompany, tras el 5-0 del estreno en la Champions League, incluso dejó en el banquillo a estrellas como Joshua Kimmich, Jamal Musiala o Manuel Neuer.

Victoria trabajada en el pueblo milagro: el Bayern frena al recién ascendido Elversberg

El Bayern encerró al recién ascendido muy atrás desde el comienzo incluso sin algunos titulares, pero al principio no encontraba la manera de entrar. La primera acción peligrosa fue, en cambio, para Elversberg, porque Minjae Kim estuvo cerca de desviar un peligroso centro a su propia portería (17'). El outsider ganó confianza a partir de ahí y, también gracias a las imprecisiones del Bayern en la salida, se atrevió cada vez más a lanzar incursiones ofensivas. En una ocasión Noah Darvich no llegó por poco (19') y, además, en una situación de superioridad numérica faltó el último pase (21').

El Bayern tuvo problemas en esa fase, pero aun así golpeó al estilo de un gran equipo en su primera ocasión. Karl solo tuvo que meter la parte interior del pie en el segundo palo tras un centro perfecto de Ismael Saibari. Pero ni siquiera así regresó la habitual solidez, y el conjunto muniqués actuó con una precipitación similar a la de Schalke. Casi lo pagó caro, pero el gol de Cole Campbell no subió al marcador por una posición de fuera de juego previa (43').

También después del descanso los sarreños aguantaron bien, e incluso enlazaron algunas posesiones largas. Como recompensa, Krattenmacher, llegado desde Múnich, marcó con una rosca fantástica a la escuadra. Kompany reaccionó de inmediato con un cuádruple cambio, dando entrada entre otros a Kimmich y Musiala, y comenzó un asedio. El revulsivo Luis Diaz (67') falló de tacón tras un ataque de arrogancia, y Michael Olise (69') primero se topó con Maximilian Rohr sobre la línea y luego con el larguero (70').

Después, Kane lo hizo mejor en su caída y colocó el balón perfectamente en la escuadra derecha. Después de eso, la victoria volvió incluso a correr peligro.