El elegante adiós de Aitor Karanka del Forest que sacude Inglaterra

Con una elegancia inusual en el mundo del fútbol, Aitor Karanka ha decidido dar un paso al costado para abandonar el Forest. Con el equipo séptimo y a cuatro puntos del playoff de ascenso, esta decisión llega por propia voluntad el vitoriano, que deja de dirigir a un club que, en los últimos años, es síntoma de pura inestabilidad, con hasta doce cambios de entrenadores en ocho campañas. La decisión de Aitor no es común en el mundo del fútbol, pero deja entrever claramente que Karanka, antes de entrenador, es un tipo con principios. Alguien que necesita confianza para trabajar y que, si no la siente, no tiene problema ninguno en separar su camino y emprender un nuevo rumbo. No es cuestión de dinero, sino de valores.

Tras varios meses de incesantes rumores sobre la posibilidad de un despido del entrenador español, ha sido Karanka el que ha tomado la decisión personal de liberar al club de su compromiso contractual. Su decisión ha provocado el disgusto de los fans del Forest, que han brindado su apoyo a Karanka en las redes sociales. Es lógico, porque cuando parecía que el equipo tenía, por fin, un proyecto serio y un entrenador capacitado para poder dar el gran salto a la Premier, han visto cómo todo toca a su fin. Y por supuesto, entre la afición se ha generado un clima de protesta contra la propiedad del club, que pertenece a los mismos dueños del Olympiakos y a los que caracteriza un peculiar sentido de cómo debe dirigirse un club.

A pesar de los buenos resultados, Aitor Karanka, teniendo el apoyo inquebrantable del vestuario y de la abrumadora mayoría de la afición, ha decidido echarse a un lado y rescindir su vínculo con el Forest. Ahora afronta una nueva etapa, está libre en el mercado y estudiará ofertas. La afición del que hasta ahora era su club está mostrando su indignación a través de las redes sociales, clamando contra la propiedad y manifestándose en favor del técnico español.

En todo caso, Aitor Karanka ahora será libre para negociar con cualquier otro club hasta finales de la temporada. Ya no tiene contrato en vigor, ha mostrado reiteradas veces que su trabajo y resultados son buenos y escuchará ofertas. Pretendientes no le van a faltar. Ya el curso pasado desechó dos buenas ofertas de la Primera División española y ahora su nombre, con total seguridad, volverá a estar sobre la mesa de varios clubes de LaLiga. El clubq ue de el paso adelante ya sabe qué puede esperar de Karanka: no sólo un buen entrenador, sino alguien de principios. Alguien que si cree que algún directivo no tiene confianza en él, prefiere salir de manera elegante y buscar otra aventura profesional en la que aprecien su método y sus valores.