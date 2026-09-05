"El Elefante" desafía a Mourinho tras 4 partidos: ¿tiene el técnico la última palabra en el Real Madrid?

El Real Madrid, dirigido por José Mourinho, encajó su primera derrota de la temporada tras apenas 4 partidos, al caer ante el Real Betis en "La Cartuja", en un encuentro que reveló más que un simple tropiezo en el marcador.

Y a pesar de las numerosas ocasiones que tuvo el conjunto blanco, entre ellas un penalti que Kylian Mbappé falló en el tiempo de descuento, el duelo dejó interrogantes sobre las decisiones de Mourinho y su forma de manejar a sus estrellas, con Vinicius Junior a la cabeza.

Según lo que evidenció la lectura del partido, Mourinho, que llegó al Real Madrid con el objetivo de imponer disciplina y devolver la solidez al vestuario, pareció ante el Betis próximo al enfoque de los entrenadores que le precedieron, después de mantener a Vinicius sobre el terreno de juego pese a su rendimiento limitado, mientras retiraba a Arda Güler, uno de los mejores jugadores del equipo en el encuentro, tras recibir una tarjeta amarilla.

Vinicius no aportó lo que se esperaba de él durante la mayor parte del partido, ya que sufrió en su duelo con Bellerín y falló en aprovechar las ocasiones que se le presentaron, antes de que su influencia apareciera en los últimos minutos, cuando fabricó la ocasión del gol anulado a Asensio y provocó el penalti que falló Mbappé.

Y la crisis de Vinicius trasciende los límites del partido ante el Betis, pues el brasileño ha disputado los 90 minutos en 3 de los 4 partidos de esta temporada, y solo salió en los últimos minutos ante la Real Sociedad después de que el Real Madrid ganara por 4 goles a 1. Y a pesar de haber marcado un gol y dado dos asistencias, su nivel técnico sigue estando lejos de la imagen que la afición estaba acostumbrada a ver en él, especialmente en los duelos individuales.

Por su parte, Mbappé no estuvo mejor, tras completar el partido entero y desperdiciar ocasiones claras, entre ellas el penalti en el tiempo de descuento.

Y a pesar de haber marcado 4 goles en LaLiga, todos sus tantos llegaron en el estadio del Real Madrid, mientras que su influencia fuera del "Santiago Bernabéu" sigue siendo menor de lo esperado.

Las decisiones de Mourinho respecto a sus estrellas aumentaron los interrogantes, especialmente después de decidir retirar a Güler tras recibir una tarjeta amarilla, mientras mantenía sobre el campo a Vinicius, que a su vez había sido amonestado.

El técnico portugués justificó su decisión por el temor a que el jugador turco fuera expulsado, asegurando que veía su situación llena de riesgos.

Mourinho no dudó, en la rueda de prensa posterior al partido, en calificar a sus jugadores de "ingenuos", considerando que no gestionaron de la forma debida algunos choques y faltas que sufrieron.

Al mismo tiempo, defendió el rendimiento de su equipo, asegurando que no encuentra una causa clara para la derrota y que el Real Madrid hizo un buen partido tanto a nivel colectivo como individual.

Pero la derrota ante el Betis abrió la puerta a una pregunta mayor: ¿ha logrado realmente Mourinho cambiar las reglas del vestuario, o las estrellas del Real Madrid siguen imponiendo su presencia sobre sus decisiones? Y mientras Arda Güler abandonaba el terreno de juego, Vinicius permaneció hasta el final, renovándose así la imagen que generó polémica desde la temporada pasada.

El Real Madrid perdió el partido, y Mourinho empieza a afrontar la primera verdadera prueba de su autoridad, mientras Vinicius sigue siendo "el elefante" que resulta difícil de ignorar dentro del vestuario blanco.