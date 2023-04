El Elche denuncia al Barcelona por la supuesta alineación indebida de Gavi

El cuadro ilicitano cumple su amenaza y denuncia alineación indebida ante Competición

Finalmente, el Elche CF ha decidido denunciar indebida de Gavi ante el Comité de Competición de la RFEF. Los hechos tuvieron lugar en el partido que disputó el cuadro ilicitano en el Martínez Valero, donde cayó derrotado ante el Barcelona (0-4). El Elche ha apurado el plazo y ha presentado su denuncia, según la Cadena COPE, a apenas tres minutos para el final del plazo para poder hacerlo. De este modo, el cuadro ilicitano ha impugnado la victoria culé, alegando una supuesta alineación indebida de Gavi, jugador del Barça. Aunque fuentes consultadas por GOAL creen que no hay causa, el Elche ha decidido apurar sus opciones y denunciar ante Competición, que ahora deberá estudiar el caso, analizarlo y decidir si atiende a esta reclamación.



El Elche fundamenta su denuncia basándose en

el artículo 141 de la Real Federación Española de Fútbol, donde se impide a un futbolista volver a jugar en una misma temporada con una licencia cancelada. ""Los futbolistas cuya licencia se cancele, no podrán, en el transcurso de la misma temporada, obtener licencia en el mismo equipo del club al que ya estuvieron vinculados".

Sin embargo, según fuentes azulgranas consideran que lo normal es que este recurso quede en nada y no existe alineación indebida. ¿Por qué? Pues porque no habría cancelación de licencia y por tanto, no habría alineación indebida. En el FC Barcelona entienden que la medida cautelar del juzgado mercantil, obtenida en su día por el FC Barcelona por Gavi, está por encima del reglamento federativo.

En el Barça creen que lo que se ha hecho desde la Liga y la RFEF es una reactivación de la licencia del futbolista y que por tanto, nunca ha habido cancelación alguna de la misma a la que pudiera acogerse el Elche para esta denuncia de alineación indebida. Ahora tendrá que decidir el Comité de Competición de la RFEF.