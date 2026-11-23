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Markus Krösche está a punto de incorporarse al AC Milan, uno de los grandes clubes italianos.

Según informan, entre otros, Sky y Bild, las negociaciones con el exdirector deportivo del Eintracht Frankfurt, club de la Bundesliga, están en su recta final. Se habla de una compensación de hasta cinco millones de euros. Está previsto que Krösche asuma el cargo de «Head of Football» de los rossoneri a partir del 1 de enero.

El movimiento ya no sería una sorpresa : Krösche lleva meses vinculado con el club italiano, campeón de liga en 19 ocasiones. El dirigente, de 46 años, anunció hace poco más de un mes su marcha del Eintracht tras cinco años, después de un mercado de fichajes veraniego y un inicio de temporada más bien discretos. Durante su etapa en Fráncfort, Krösche generó un enorme saldo positivo en traspasos para el club gracias a sus acertadas compras y ventas.

El Eintracht cobrará la compensación por él gracias a una hábil maniobra: aunque Krösche fue relevado de sus funciones a petición propia, su contrato, vigente hasta el 30 de junio de 2028, sigue en vigor con modificaciones precisamente por ese motivo. El club ya ha resuelto su relevo: Joti Chatzialexiou llegará al Eintracht procedente del 1. FC Nürnberg el 1 de diciembre y asumirá las riendas.