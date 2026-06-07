Según Diario AS, Bernardo Silva figura en la agenda del Real Madrid. José Mourinho, próximo técnico madridista, quiere fichar a su compatriota. Antes, la directiva no veía con buenos ojos al mediocampista luso.

Silva anunció hace poco que deja el Manchester City. Llegó en 2017 procedente del Mónaco por 50 millones de euros.

En nueve temporadas se convirtió en pieza clave para Pep Guardiola, disputó 460 partidos, marcó 76 goles y dio 77 asistencias. Con 108 internacionalidades, el centrocampista ha conquistado seis Ligas y una Champions.

Aun así, busca un nuevo reto tras la finalización de su contrato este verano. Juventus y Atlético lo siguen, pero Barcelona parecía favorito hasta que Real Madrid entró en la puja.

Aunque el club no lo había considerado antes, la llegada de Mourinho cambia el panorama. El técnico ve en Silva un refuerzo ideal.

Tras el amistoso contra Chile, Silva reconoció: «El Barcelona es una opción, pero aún no he decidido nada».

«Al final buscaré un club donde me quieran, donde me sienta realmente querido. Eso es muy importante y lo sabréis en cuanto haya tomado una decisión».