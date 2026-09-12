El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, logró conducir al conjunto merengue a una cifra excepcional en LaLiga, tras disputar apenas 5 partidos.

El Real Madrid recibió a su rival, el Rayo Vallecano, la noche del sábado en el estadio Santiago Bernabéu, en la quinta jornada de LaLiga.

El conjunto blanco ofreció una destacada primera parte, que finalizó por delante con un contundente 3-0, gracias a los pies de sus estrellas: el francés Kylian Mbappé, el español Álvaro Carreras y el inglés Jude Bellingham.

Esta se convirtió en la segunda ocasión en la que el Real Madrid logra terminar la primera parte por delante con 3 goles durante la presente temporada de LaLiga, después de haberlo hecho en el enfrentamiento ante el Málaga en la tercera jornada.

Según la red de estadísticas Opta, el conjunto merengue igualó lo que hizo durante toda la temporada pasada, bajo la dirección de los entrenadores españoles Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, cuando terminó la primera parte por delante con un triplete en solo dos ocasiones.

El Real Madrid busca recuperar el título de LaLiga, después de haberlo perdido en las dos temporadas pasadas a manos de su eterno rival, el Barcelona, y actualmente lidera la clasificación con 12 puntos, antes de enfrentarse al Levante la noche del domingo.