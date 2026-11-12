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Lionel Messi, capitán del Inter Miami, sigue atrayendo a multitudes por toda Norteamérica. El club de Florida participó en ocho de los diez partidos de la MLS de 2026 con mayor asistencia. Las cifras oficiales de la temporada regular publicadas por la liga también revelaron que dos de sus partidos a domicilio figuran entre los tres encuentros con mayor asistencia de la historia.

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El ídolo argentino atrae multitudes históricas

Según los datos publicados por la Major League Soccer, Messi y sus compañeros siguieron siendo el principal reclamo de taquilla de la liga durante toda la temporada 2026. Su visita al Colorado Rapids el 18 de abril, en el Empower Field at Mile High, reunió a 75.824 aficionados y registró la segunda mayor asistencia a un partido independiente en la historia de la competición. Por su parte, su visita del 21 de febrero a Los Angeles FC, en el Los Angeles Memorial Coliseum, atrajo a 75.673 espectadores, la tercera mayor cifra de todos los tiempos.

Los partidos a domicilio reescriben los registros históricos de la liga

Aquel viaje al sur de California para abrir la temporada también estableció un nuevo récord de asistencia para un partido de la jornada inaugural de la MLS. En toda la historia de la competición, solo el derbi del 4 de julio de 2023 entre LA Galaxy y LAFC en el Rose Bowl, que reunió a 82.110 aficionados, ha atraído a más público que los dos grandes partidos a domicilio del Miami durante la temporada 2026.

Además, el encuentro del Inter Miami contra el D.C. United el 7 de marzo reunió a 72.026 aficionados y ocupa el noveno puesto en la clasificación histórica. En las últimas temporadas, la presencia del ganador de ocho Balones de Oro ha ayudado en repetidas ocasiones a los clubes anfitriones a establecer nuevos récords de asistencia a un solo partido en mercados importantes como Chicago, Toronto, Washington, Los Ángeles y Seattle.

El crecimiento sostenido impulsa las cifras generales

El comunicado oficial de la liga señaló que el atractivo del equipo del sur de Florida en todo el país ha coincidido con el periodo de mayor asistencia a los estadios en la historia de la máxima categoría norteamericana. A lo largo de toda la temporada regular de 2026, un total de 11.251.962 aficionados acudieron a los estadios, con una media de 22.063 espectadores por partido.

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Así, las temporadas 2024, 2025 y 2026 son ya las tres temporadas regulares con mayor asistencia desde la creación de la competición. Superar los 11,2 millones de espectadores por tercer año consecutivo pone de relieve cómo la llegada de Messi ha contribuido a mantener el interés de los aficionados en todo el país mucho más allá de su temporada de debut en Estados Unidos.

Próximos partidos MIA Major League Soccer 18:00 COL

Los playoffs llegan tras una temporada goleadora

Sobre el terreno de juego, Messi firmó 26 goles y 17 asistencias en 31 partidos de liga, además de 30 goles y 18 asistencias en 36 encuentros en total, mientras que el Miami terminó segundo en la Conferencia Este con 60 puntos. Tras acabar tercero en la clasificación del Supporters' Shield, el Inter Miami se ha clasificado para la serie de primera ronda al mejor de tres partidos de los playoffs de la MLS Cup. Ahora se enfrentará al Columbus Crew, séptimo cabeza de serie, en busca de un título en la postemporada.