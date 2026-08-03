En un nuevo giro que agrava la crisis del presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, la Federación Inglesa de Fútbol decidió retirar su apoyo a su reelección para un nuevo mandato, a raíz del rotundo fracaso de su último proyecto relacionado con la venta de participaciones de los derechos comerciales de los torneos de la FIFA, encabezados por el Mundial.

Con ello, la Federación Inglesa sigue los pasos de su homóloga galesa, que fue la primera federación nacional en anunciar la retirada de su respaldo a Infantino, en medio de expectativas de que otras federaciones europeas se sumen a la misma medida en los próximos días.

Infantino se había enfrentado a una fuerte ola de críticas en los últimos días, tras el colapso de su plan destinado a vender una participación a inversores del sector privado en los torneos que organiza la FIFA, un plan que fue abandonado oficialmente después de las airadas reacciones de federaciones continentales y nacionales.

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) confirmó en un comunicado oficial que varios países, entre ellos Inglaterra y Gales, mostraron su disposición a boicotear los futuros Mundiales si el proyecto no era retirado, lo que llevó a la FIFA a dar rápidamente marcha atrás.

Los observadores consideran probable que las repercusiones de esta crisis dejen un impacto negativo muy grave en los intentos de Infantino de mantenerse en su cargo como presidente de la FIFA, con la cercanía de la fecha de las elecciones a la presidencia previstas para el próximo año 2027.

El diario británico "The Times" reveló que la Federación Inglesa retirará una carta de apoyo previa que había dirigido a Infantino para respaldar su continuidad en el cargo, en un paso que refleja la magnitud del retroceso de la confianza dentro de la casa futbolística europea.

La decisión de la Federación Inglesa se ve como el inicio de una suerte de "efecto dominó", ya que es probable que otros organismos futbolísticos sigan los pasos de Gales e Inglaterra, ante el aumento de las voces dentro de Europa que piden la destitución de Infantino de su cargo.

Gales fue la primera en tomar la iniciativa de retirar su apoyo, seguida por Inglaterra, en una señal clara de la erosión de la base europea que constituía uno de los pilares más importantes del poder de Infantino desde que asumió la presidencia en 2016.

Con estos acontecimientos, el futuro del presidente de la FIFA entra en una etapa de incertidumbre sin precedentes, después de que su ambicioso plan comercial se convirtiera en una crisis política que amenaza su continuidad al frente de la mayor institución futbolística del mundo.