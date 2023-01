El técnico español está batiendo récords en la Championship y "suena" para dirigir al West Ham

Carlos Corberán, entrenador valenciano, está causando sensación en el fútbol inglés. Fichó por el West Bromwich Albion como sustituto de Steve Bruce. Entonces el equipo ocupa plaza de descenso en la Championship y ahora, dos meses después, el equipo "vuela" y en la prensa inglesa se habla del fuerte interés del West Ham en Corberán, que ya fue el artífice de llevar al modestísimo Huddersfield a la final del playoff de ascenso en el mítico estadio de Wembley.

El "efecto Corberán": los números de una gran racha

Los números de Corberán en el WBA están causando un tremendo impacto en el equipo y están siendo motivo de debate en el fútbol británico. Antes de la llegada del español, el WBA solo había sido capaz de ganar 2 partidos en 16 jornadas, y no había conseguido enlazar dos resultados positivos. Con Corberán, esa tendencia se ha invertido de manera brutal: desde su aterrizaje, el WBA ha concatenado 8 victorias de 10 partidos en liga, con 14 goles a favor y 4 en contra, sumando 24 puntos de 30 posibles y dejando hasta 7 veces su portería a cero. Ahora mismo, el West Browmich Albion tiene 38 puntos y está a solo 1 del playoff de ascenso a la Premier League.

De hecho, Corberán es el técnico de moda y fue nominado a mejor entrenador en Championship en noviembre, su primer mes a cargo del equipo. Ahora, también está nominado a mejor "manager" de diciembre.

El West Ham, interesado en Corberán

Ese "efecto Corberán" ha generado una gran expectación en Championship y ha generado el interés de varios clubes de la Premier por el técnico de Cheste. Entre ellos, el West Ham. Su gran trayectoria en estos tres meses, ha llamado la atención de los "hammers", que no están haciendo una gran temporada, ya que luchan por no descender. En Londres no están muy satsifechos con el trabajo del entrenador David Moyes y varios medios apuntan a que Corberán sería el elegido en el caso de que los "hammers" quieran virar de rumbo si deciden despedir a Moyes. En todo caso, Corberán continúa centrado en seguir mejorando al WBA, con el objetivo de seguir sumando y meterse en la lucha por el ascenso a la Premier.

Rozó el ascenso a Premier...con 'inversión cero'

Las puertas de la gloria se le cerraron en la final del play-off en Wembley, cayendo ante el mítico Forest, pero su trayectoria fue realmente plausible, ya que alcanzó el máximo número de puntos posibles en la historia del club (82), acabando tercero en la EFL Championship (también el mejor registro del club en su historia). La irrupción del entrenador de Cheste sólo podría compararse de alguna manera con la de Aitor Karanka, ya que desde 2015 ningún entrenador español había llegado a la final de ascenso a Premier League. Con un añadido importante que se valora en la industria del fútbol. El equipo de Corberán estuvo a punto de conseguir lo impensable con una inversión en fichajes de….cero millones de libras.

En Inglaterra, aficionados y periodistas valoran la temporada del Huddersfield, que ahora debe plantearse nuevos horizontes de la mano del técnico chestano. Esta no es la única experiencia de Corberán en Reino Unido, donde llegó hace cinco años para hacerse cargo del Leeds U23, con el cual ganó la PDL Northern League y también la Liga de Desarrollo Profesional, formando parte del cuerpo técnico de Marcelo Bielsa, desde 2018 hasta que fichó por el Huddersfield. Antes, dirigió a Ermis Aradippou y Doxa, en Chipre, tras haber sido segundo de técnico de Juan Carlos Garrido, en el Villarreal.

