El duro 'palo' de Rueda para Inter por Alexis: "Ojalá lo hubieran cuidado como lo cuidamos nosotros"

Luego de que Alexis Sánchez abandonase anticipadamente la práctica del miércoles por la tarde en el Nacional, la preocupación principal de la conferencia de prensa previa a Perú fue el estado físico del hombre del , que está en evaluaciones mientras su club apostó por comunicación directa con La Roja para que los cuiden más al atacante y a Arturo Vidal. Ante aquel pedido de preocupación extrema y de informes diarios sobre sus jugadores, Reinaldo Rueda explotó.

Ojalá nuestros colegas europeos respetaran más a nuestros cuerpos médicos. El nuestro tiene un nivel altísimo, con amor, cariño y dedicación para los jugadores. Ojalá lo hubieran evaluado y cuidado como los cuidamos nosotros y no haberlo hecho jugar 45 y luego 90 minutos.

Sobre el estado actual del goleador histórico del combinado, el cafetero informó que "está arrastrando una molestia y ayer tomamos precauciones. Está siendo evaluado en la Clínica MEDS y esperaremos para ver qué es lo mejor para él y para nosotros. Siempre vamos a pensar más en el jugador por encima de la Selección. En ningún momento vamos a arriesgar su integridad física".

Antonio Conte el último fin de semana había advertido su postura: "Solo podemos esperar que no pase nada durantre este parón, porque la última vez Sánchez se lesionó. Cruzamos los dedos porque entonces tendremos otro ciclo intenso con diez partidos cada tres días hasta navidad".

