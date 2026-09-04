El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, continúa trabajando con sus jugadores de cara al cuarto partido del Barcelona en LaLiga, previsto para el próximo domingo ante el Valencia en el estadio de Mestalla.

Según el diario catalán "Mundo Deportivo", el delantero brasileño Gabriel Jesús y el centrocampista español Gavi completaron el entrenamiento con el grupo, durante la sesión que se disputó en el campo "Tito Vilanova" de la Ciudad Deportiva, este viernes.

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El delantero brasileño, que firmó el pasado martes su contrato con el Barcelona hasta 2029, se había entrenado por primera vez con sus compañeros ayer jueves, aunque no mantuvo el mismo ritmo durante toda la sesión.

Sin embargo, hoy participó de forma completa. Por lo tanto, Jesús estará disponible para disputar su primer partido con la camiseta del Barcelona, si Flick considera que está listo para ello.

Gavi también completó por fin su primer entrenamiento completo con el grupo, tras más de una semana de ausencia a causa del fuerte golpe que sufrió ante el Elche, durante el partido inaugural del Barcelona esta temporada, que le obligó a abandonar el terreno de juego antes del final de la primera parte.

Por otro lado, Ivo Martínez, extremo del juvenil "A" de 17 años, repitió su presencia en los entrenamientos bajo las órdenes de Flick.

Esta será la última visita del Barcelona al actual estadio de Mestalla, salvo que ambos equipos vuelvan a enfrentarse más adelante en la Copa del Rey, mientras que la próxima temporada al conjunto blaugrana le espera el nuevo estadio de Mestalla, una vez completadas las obras de construcción.

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