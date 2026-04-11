El dúo del Al-Hilal complica a Inzaghi antes del clave partido contra el Al-Sadd

El Al-Hilal saudí ha sufrido un duro golpe antes del esperado duelo contra el Al-Sadd qatarí, programado para el lunes en los octavos de final de la Liga de Campeones de Asia.

Estas bajas llegan en un momento delicado y ponen al cuerpo técnico bajo presión, pues el partido exige la mejor preparación y concentración de toda la plantilla.

Según un parte médico oficial del club en X, Malcom padece una lesión de grado uno en el muslo posterior.

Lee también... Vídeo... Benzema reabre las heridas de Ronaldo con una nueva declaración

Además, Mohamed Kano padece una contusión en el muslo posterior, lesión menos grave, pero también le impedirá jugar.

Estas bajas preocupan a la afición, pues el duelo es a eliminatoria y cualquier descuido puede costar la eliminación.