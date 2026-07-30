El presidente de la Federación Indonesia de Fútbol, Erick Thohir, anunció que mantiene su apoyo al polémico plan del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para vender una participación multimillonaria de los derechos comerciales del Mundial, haciendo caso omiso de la creciente oposición mundial.

Thohir, que además es propietario del club inglés Oxford United, que milita en la segunda división, afirmó en declaraciones a la cadena "Sky News" la necesidad de seguir adelante con la creación de la empresa "FIFA Forward Enterprise", valorada en 20.000 millones de dólares, al considerar que aportará la financiación necesaria para desarrollar el fútbol en su país.

Thohir declaró: "El fútbol indonesio ha experimentado una transformación radical en los últimos tres años, ha mejorado de manera notable. La clasificación de la selección nacional ha subido del puesto 174 al 118, y necesitamos financiación para continuar con este desarrollo".

Thohir había firmado el año pasado un acuerdo con Infantino para crear un centro de la FIFA en la capital, Yakarta, en un paso que ambos describieron entonces como "un día histórico para el futuro del fútbol en el Sudeste Asiático y el Este de Asia".

Los análisis apuntan a que la ampliación del Mundial de 48 a 64 equipos, idea que promueve Infantino, podría dar a Indonesia la oportunidad de clasificarse para la cita mundialista en función de su clasificación actual.

En respuesta a las acusaciones de que la FIFA está entregando las joyas del deporte más popular del mundo a un puñado de inversores influyentes, el presidente de la Federación Indonesia señaló que muchas federaciones nacionales ya han adoptado medidas comerciales similares en sus ligas y competiciones locales.

La postura indonesia llega en un momento en el que el apoyo popular a Infantino es prácticamente nulo desde que el proyecto salió a la luz a comienzos de semana. El presidente de la Federación Checa, David Trunda, fue uno de los pocos que se mostró dispuesto a respaldarlo, antes de que sus declaraciones suscitaran amplias críticas dentro del fútbol local de su país.