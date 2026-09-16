El Paris Saint-Germain ha entrado en la carrera por hacerse con los servicios de JJ Gabriel, la promesa del Manchester United de 15 años, después de que estallara la sorpresa en torno a su deseo de abandonar al Manchester United.

Gabriel es apodado "el pequeño Messi" y está considerado como uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol inglés y dentro de la academia del Manchester United, sin embargo, su repentina petición de marcharse dejó al club en estado de shock, especialmente después de que recientemente se convirtiera en el jugador más joven en la historia del Manchester United en disputar un partido.

El paso se produjo en un momento completamente inesperado, después de que Gabriel brillara y anotara un triplete en la Liga Juvenil de la UEFA ante el Sabah azerbaiyano, además de entrar en la historia del Manchester United durante el verano, cuando se convirtió en el jugador más joven en vestir la camiseta del equipo en un partido amistoso, durante el enfrentamiento ante el Atlético de Madrid en la capital sueca, Estocolmo, que terminó con victoria del United por 2-1.

El Manchester United no ha renunciado por completo al jugador y tiene la intención de hacer todo lo posible por retenerlo. Es cierto que Gabriel tiene derecho a solicitar la rescisión de su contrato, pero esa decisión debe ser de mutuo acuerdo.

Según el diario "The Athletic", el Manchester United está decidido a no permitir que su joven y talentoso jugador se marche sin resistencia. Se ha informado al propietario, Sir Jim Ratcliffe, y todo el club intenta convencer a Gabriel de que reconsidere su decisión, teniendo en cuenta que su contrato sigue vigente por un año.

No obstante, es probable que las esperanzas del Manchester United se desvanezcan en las próximas semanas, ya que el jugador cumplirá 16 años el 6 de octubre, un cumpleaños que podría cambiarlo todo.

Los medios de comunicación de habla inglesa señalaron que la legislación británica permite a un jugador de 16 años abandonar Inglaterra si posee un pasaporte irlandés o chipriota, de lo contrario, cualquier jugador debe esperar hasta cumplir los 18 años.

Lo interesante del asunto es que el padre de Gabriel fue internacional irlandés y su madre es de origen chipriota. En resumen, la familia de Gabriel tiene la oportunidad de obtener un fallo a su favor este año, y no es de extrañar que su caso atraiga las miradas, y que los grandes clubes europeos, conscientes de su talento, estén realizando un estudio del caso, empezando por indagar sobre los motivos del descontento del jugador en Mánchester.

Según informaciones de la prensa inglesa, el Chelsea, el Bayern de Múnich, el Real Madrid y el Barcelona siguen al jugador, pero el diario "The Athletic" sostiene que el Paris Saint-Germain compite con fuerza por el fichaje.

El club parisino ha convertido la captación de jóvenes promesas en un eje fundamental de su estrategia de desarrollo. No obstante, los rumores apuntan a que el Real Madrid es el más cercano a incorporar al jugador.

Los blancos desean incorporar a JJ Gabriel al Castilla, y se dice que el joven jugador inglés está abierto a la idea de unirse al Real Madrid.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora



