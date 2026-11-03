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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traducido por

El duelo ante el Atlético de Madrid se acerca: la maldición de las lesiones golpea a una estrella del Barcelona frente al Aston Villa

Barcelona vs Aston Villa
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¿Llegará a tiempo para el duelo del domingo?

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El Barcelona sufrió un duro golpe durante su partido ante el Aston Villa, la noche de este martes, en el estadio Camp Nou, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

El Barcelona padece numerosas lesiones entre sus filas, y esta maldición alcanzó a una nueva estrella durante el partido contra el Aston Villa. En esta ocasión, Rodri fue la víctima.

Según el diario "As", Rodri no pudo completar el partido, ya que fue sustituido entre los dos tiempos, lo que generó la preocupación del cuerpo técnico.

El jugador sintió dolor en el gemelo de su pierna derecha, y el entrenador alemán decidió reemplazarlo por Marc Bernal para evitar mayores problemas.

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08 nov 2026

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La naturaleza de la lesión no se aclarará hasta que se realicen las pruebas mañana miércoles, pero con la cercanía del partido ante el Atlético de Madrid, previsto para el próximo domingo en LaLiga, es evidente que tomar cualquier medida de precaución resulta necesario.

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