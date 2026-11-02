El calendario no podría ser más despiadado. El Bayern de Múnich perdió por lesión a varios jugadores en el empate 2-2 ante el Borussia Dortmund, en el gran partido de la Bundesliga. ¿Y quién le espera el martes como próximo rival? El Atlético de Madrid, conocido como uno de los equipos más duros de Europa. Tras dos empates frente al Viking Stavanger y el Arsenal, los muniqueses necesitan imperiosamente una victoria en su lucha por acceder directamente a los octavos de final de la Champions League.

La situación de la plantilla es especialmente dramática en ataque: cuatro de los siete profesionales consolidados son baja segura y otro es duda. Luis Díaz (rotura de un fascículo muscular) probablemente no regresará hasta finales de noviembre, mientras que Jamal Musiala (rotura de fibras musculares) podría reaparecer el próximo sábado contra el FSV Mainz 05. Ante el BVB, Ismael Saibari y Serge Gnabry tuvieron que ser sustituidos ya en la primera parte. El domingo, el Bayern de Múnich comunicó los diagnósticos.

Saibari sufrió una rotura del ligamento de la sindesmosis del tobillo derecho, ya ha sido operado y probablemente estará unos tres meses de baja. Gnabry sufrió una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo y se calcula que estará fuera entre uno y dos meses. Michael Olise también fue sustituido ante el BVB por molestias en la rodilla. El Bayern de Múnich no dio detalles sobre su estado y su participación contra el Atlético está en duda.

Si Olise tampoco puede jugar, solo quedarían el delantero centro Harry Kane, que tuvo una actuación desafortunada en conjunto ante el BVB e incluso falló un penalti, y Lennart Karl, que actualmente se encuentra en el centro de intensos debates, desperdició la ocasión de dar la victoria a su equipo en el tiempo añadido ante el BVB y busca recuperar su mejor forma.

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Bayern de Múnich: ¿qué opciones le quedan a Aaron Danks en ataque?

En el sistema 4-2-3-1 del equipo muniqués quedarían entonces dos puestos libres en ataque. Es probable que el entrenador interino Aaron Danks recurra para ellos a futbolistas nominalmente defensivos. Alphonso Davies podría comenzar en la banda izquierda, y Nathaniel Brown o Tom Bischof, de mediapunta.

Precisamente en estos momentos de escasez de efectivos, al Bayern de Múnich le beneficia que muchos de sus jugadores puedan actuar en distintas posiciones. La dirección deportiva encabezada por Max Eberl puede sentirse respaldada en este sentido por su política de fichajes. Y el cuerpo técnico, por probar habitualmente a sus jugadores en diferentes puestos. Para Davies, Brown y Bischof, las funciones previstas no serían nuevas. Otro gran ejemplo de polivalencia es Konrad Laimer, que recientemente actuó en el centro del campo ante las ausencias de Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic, brilló como lateral derecho contra el BVB y también puede jugar por la izquierda.

Así pues, todavía sería posible confeccionar un once inicial razonablemente sólido contra el Atlético. El problema es que Danks apenas tendría margen de reacción después, ni ante posibles lesiones ni ante el desarrollo del partido. Sus opciones consolidadas en el banquillo serían Bischof o Brown, según quién entre en el once inicial; los defensas Hiroki Ito, Sacha Boey y Jonathan Tah o Min-Jae Kim; y los jóvenes David Santos Daiber y Tim Binder, convocados regularmente en los últimos tiempos.

Quizá Danks también se acuerde de uno de los jugadores que salió reforzado de la pretemporada e incluya a Bastian Assomo. El delantero centro, de solo 16 años, llamó entonces la atención con actuaciones sorprendentemente maduras y, al mismo tiempo, frescas, y llegó a marcar dos goles. El sábado, Assomo firmó un doblete en el frenético empate 5-5 del filial del club contra el TSV Landsberg. Todavía espera su primera convocatoria con el primer equipo esta temporada y sería, como mínimo, una interesante alternativa como revulsivo.

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¿Debe reforzarse el Bayern de Múnich en el mercado de invierno?

El portero Jonas Urbig también terminó tocado el partido contra el BVB. Tras su choque con Carney Chukwuemeka, Urbig, según Eberl, «no tenía precisamente aspecto de ir a una boda». Mientras tanto, el guardameta titular Manuel Neuer confía en reaparecer contra el Atlético. «Eso espero», dijo al salir del estadio.

Ante la sucesión de bajas, tras el partido contra el Dortmund surgió el previsible debate sobre lo corta que es la plantilla y si convendría ampliarla con fichajes en invierno. Para el presidente de la junta directiva, Jan-Christian Dreesen, la pregunta llega «demasiado pronto». Eberl añadió: «No es que ahora vayan a estar cinco jugadores medio año de baja». Pero no quiso tentar a la suerte y, por si acaso, se dio enseguida un golpe en la frente con el puño. Además, el club había optado deliberadamente por una plantilla corta para que los jóvenes de la casa tuvieran la oportunidad de dar el gran salto. La temporada pasada fue Karl. Ahora quizá sea el turno de Binder, Daiber Santos o Assomo.

Kane, por su parte, incluso encuentra algo positivo en esta situación tan complicada: «Es mejor que pase ahora que en marzo o abril. Por supuesto, uno espera que no pase nunca. Pero la historia del fútbol demuestra que siempre hay lesiones». Con toda la mala suerte que está teniendo actualmente el Bayern de Múnich, quizá esté acumulando una buena dosis de fortuna para la fase decisiva de la temporada. Al fin y al cabo, no son solo las lesiones las que frenan a los muniqueses. A ellas se suman otros episodios dramáticos, como la irritación de las meninges del entrenador Vincent Kompany y la muerte del padre de Kimmich.